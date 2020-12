Turecko a Británie podepíší dohodu o volném obchodu v úterý

Dohoda začne platit od čtvrtečního formálního odchodu Británie z Evropské unie, přestože dokončena bude až poté. Dohodu ještě musí schválit parlamenty obou zemí.

Britské ministerstvo obchodu již v neděli uvedlo, že dohoda mezi Tureckem a Británií bude kopírovat současné obchodní podmínky. Zahrnuje také doložku o přezkumu, která vyžaduje, aby obě země v příštích dvou letech projednaly rozšíření dohody.

Británie má nyní podepsané obchodní dohody s 62 zeměmi. Minulý týden se jí podařilo uzavřít dohodu s EU, která je největším obchodním partnerem Londýna, napsala agentura Reuters.

Británie je pro Turecko druhým největším vývozním trhem. Celní unie s EU však znamenala, že dohoda o volném obchodu mezi Tureckem a Británií nemohla být uzavřena před dohodou Londýna s Bruselem. To vyvolávalo obavy u tureckých výrobců bílého zboží, aut a textilu, že na jejich výrobky by mohla být uvalena dovozní cla, pokud by Británie neměla dohodu s EU, upozornil list Financial Times.