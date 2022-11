Twitter dnes podle médií hodlá zahájit snižování počtu zaměstnanců

— Autor: ČTK

Americká internetová společnost Twitter, kterou v minulých dnech převzal miliardář Elon Musk, dnes zahájí snižování počtu zaměstnanců. Podle médií to vyplývá z e-mailu, který firma zaměstnancům rozeslala ve čtvrtek večer. Do dnešních 17:00 SEČ by měl každý zaměstnanec obdržet zprávu o své budoucí roli v podniku. Twitter se v souvislosti s tímto krokem rozhodl dočasně uzavřít své kanceláře.