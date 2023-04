V pražských Letňanech dnes začíná 13. ročník chovatelského veletrhu For Pets

Letošní 13. ročník přinese také výběr krmiv, zvířecích doplňků a kosmetiky. Vyplývá to z tiskové zprávy pořadatelské firmy ABF, kterou má ČTK k dispozici.

Veletrh je věnován všem druhům domácích mazlíčků, jako jsou psi, kočky, exotičtí ptáci, drobní savci nebo hlodavci. Na své si však přijdou také zájemci o terarijní zvířata a akvaristiku, informovali organizátoři. Součástí doprovodného programu jsou podle nich i ukázky volnočasových aktivit se psy, jako je například dogdancing či dogfrisbee, a výstavy králíků a morčat. Ty si stejně jako kočky nebo psy z útulků budou moci návštěvníci zakoupit domů.

Na veletrhu budou dále k vidění cviky s miniaturními koňmi, předvede se práce záchranných, asistenčních i vodicích psů a svou činnost představí různé veterinární instituce, chovatelské svazy, kluby či stanice. Psí návštěvníci budou moci využít zkrášlovacích procedur a masáží nebo si nechat udělat profesionální fotografii, stojí ve zprávě. Na pátek je na programu přednáška kočičí psycholožky Kláry Nevečeřalové, v sobotu chovatelka Gabriela Železná Mařáková poradí s výběrem plazů a součástí nedělního programu budou například ukázky skákání králíků přes překážky, informovala ABF.

Vstupenky je možné zakoupit i na místě, plné je za 180 korun a zvýhodněné za 150 korun. Děti do 140 centimetrů a držitelé ZTP či ZTPP mají vstup zdarma. Veletrh je každý den do soboty otevřen od 10:00 do 18:00, v neděli skončí v 16:00.