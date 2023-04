Zahraniční obchod České republiky skončil v únoru podruhé za sebou v přebytku

Zboží z Ukrajiny by mělo prioritně směřovat mimo EU a je třeba monitorovat vliv dovozu zemědělské produkce na domácí producenty. ČTK to dnes řekl mluvčí českého ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý. Na dovoz levného obilí z Ukrajiny si stěžují polští zemědělci. Tamní vláda vyzvala Evropskou komisi, aby vývoz do EU omezila. Agrární komora ČR a Zemědělský svaz ČR upozorňují na to, že čeští zemědělci mají kvůli dovozu ukrajinského obilí na evropský trh problém prodat část loňské úrody. Upozorňují i na bezpečnostní rizika.