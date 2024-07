Zásadní obrat. Slovensko mění ruský plyn za americký

Půjde o plyn, který ve zkapalněné podobě doputuje, zejména z USA, do Litvy. V tamním regasifikačním zařízení polského podniku Orlen bude přeměněn ze zkapalněné podoby zpět do svého přirozeného skupenství, aby se plynovodem vydal přes Polsko právě do Výravy.

Země našeho východního souseda tak sníží svoji závislost na ruském plynu. Dosud na Slovensko plyn proudil převážně právě z východu, z Ruska. Kontrakt Kyjeva a Moskvy o přepravě ruského plynu přes ukrajinské území však vyprchává koncem letoška a nebude obnoven. Zejména právě Slovensko a také Rakousko přitom nadále ve velké míře dovážejí ruský plyn potrubní cestou právě přes Ukrajinu. Obě země tak budou muset učinit další opatření, aby si zajistily alternativní dodávky.

Dodávky plynu z Polska na Slovensko se uskuteční na základě dnes uzavřené roční smlouvy mezi zmíněným, polským státem ovládaným podnikem Orlen a společností ZSE Energia, jež je ze sta procent vlastněna společností Západoslovenská energetika. Tohoto druhého největšího dodavatele plynu na Slovensku – po plně státním podniku SPP – vlastní z 51 procent vlastní slovenský stát a ze 49 procent německá energetická skupina E.ON.

Zmíněné nové zamsluvněné dodávky by měly pokrýt potřeby zhruba 30 procent zákazníků ZSE Energia.