GLOSA | Sněhová kalamita zavařila vedení Ligové fotbalové asociace. Zaslouženě

I proto tak začíná být otázka, zda hrát českou ligu i v prosinci, relevantní. Odpadlo by tak obtížné rozhodování příslušných orgánů českého fotbalu, zda zápasy odložit či nikoli a také by odpadly zbytečné cesty, jakou třeba o víkendu absolvovali fotbalisté Slavie.

Kolotoč odkládání zápasů 17. kola české fotbalové ligy se roztočil již v pátek, kdy přišla zpráva o odložení duelu v Českých Budějovicích, kde se měl představit Hradec Králové. Postupně se v sobotu nehrálo v Mladé Boleslavi, kam měla přijet Karviná, v Jablonci, který se měl střetnout s Teplicemi, a v Ďolíčku, kde Bohemians měli hrát s Libercem. Hrálo se akorát v Olomouci, kam zavítalo Slovácko. Tady ale nastal první problém, který přinesl pro český fotbal nesmyslný prosincový termín.

Ani hřiště na Andrově stadionu totiž nesplňovalo ty nejregulérnější podmínky, zvlášť když se postupem času zhoršovaly. Stejně jako samotná hrací plocha, která tak postupem času byla náchylnější ke zranění. Mimochodem, ještě před duelem přišel olomoucký kouč Václav Jílek o svého svěřence Jana Navrátila. Nemluvě pak o tom, že z fotbalu na sněhu je dosti příslovečná holomajzna, na kterou se dá jen těžko dívat, když už někdo na Andrův stadion dorazil a mrazivé teploty na něm vydržel. Těžko pak věřit tomu, že – jak zaznělo oficiálně – tento duel navštívilo 2228 diváků.

Pravdu měl očividně rozladěný kouč Jílek po zápase, když jemu osobně bylo jedno, že z něj získal bod za remízu 1:1, ale obvinil zřizovatele soutěže Ligovou fotbalovou asociaci (LFA) z toho, že už předem neodložila celé ligové kolo vzhledem k tomu, že se vědělo, jak v pátek a v sobotu bude intenzivně sněžit. „Při celkové kalamitě jsem čekal, že LFA třeba zruší celé kolo. Tak by se to posunulo do dubnového termínu. Neříkejte mi, že nenajdeme termín. Proč by se mělo vše za každou cenu dohrávat do konce roku?“ položil v rozhovoru pro deník Sport otázku na stůl Jílek.

Nebyl vůbec spokojený, stejně tak nebyl spokojený ani jeho protějšek ze Slovácka Martin Svědík. „Neregulérní podmínky. Nerozumím tomu, co od fotbalu chceme. Bylo zbytečné hrát. Ohrozili jsme zdraví hráčů, zničili hřiště a nepředvedli fotbal, jaký bychom si přáli. Kdo se trochu vyzná, ví, že na tomhle se fotbal hrát nejde. Nedá se pohybovat, kombinovat, nejde nic,“ vyjmenovával Svědík po zápase nevýhody hraní v takovýchto podmínkách. A vlastně tak potvrdil, že soutěž se díky tomuto zápasu stala rázem neregulérní. První a asi nejhlavnější důvod ke změnám v LFA.

Oba svorně uvedli, že žádný z týmů nechtěl hrát, ale delegát utkání Petr Vysloužil nechtěl o ničem takovém prý ani jednat. Jak totiž upozorňuje pondělní vydání deníku Sport, Vyloužil byl podle některých aktérů zápasu, stejně jako podle některých lidí mající na starost televizní přenos, dost arogantní. Druhý důvod ke změnám v LFA.

V tu dobu mimochodem už bylo jasné, že se v neděli hrát nebude v Ostravě, kam měla přijet Plzeň. Na to oba trenéři také poukazovali. „Zaráží mě, že v Ostravě už věděli, že se druhý den hrát nebude, a tady ne. Proč?“ neskrýval své překvapení Svědík. Nejasnost kolem rozhodování o tom, jaký zápas se hrát bude a nebude, to je další důvod ke změnám v LFA.

Pozvolna se tak dostáváme do nedělního programu 17. ligového kola. V něm se hrál jediný duel Pardubice vs. Sparta (1:2), dlouho to však vypadalo, že se bude hrát i zápas ve Zlíně, kam přes noc po cestě plné utrpení dorazila Slavia. Tady nastal stejný problém, na který poukázal kouč Slovácka Martin Svědík, že jiné zápasy byly odloženy už den před tím a některé odklady se buď nekonaly, nebo se na ně muselo čekat až na poslední chvíli.

V případě slávistického zápasu ve Zlíně je toto čekání ještě nepochopitelnější proto, že sešívaní jsou jedním z účastníků v pohárové Evropě a tento týden ve středu hrají i český MOL Cup. Zbytečné cestování do Zlína rozhodně nepřidá jednak na týmové psychice a jednak na silách týmu, kterých potřebuje hodně do důležitých pohárových zápasů. Zvláštní, že další pohárový zástupce z Plzně věděl už den předem, že hrát v neděli nebude. Ohrožení dalších případných úspěchu českých klubů v pohárové Evropě je dalším, již čtvrtým důvodem pro změny v LFA.

Nemůže se tak proto nikdo divit šéfovi Slavie Jaroslavu Tvrdíkovi, který má, pravda, dlouhodobou averzi vůči vedení LFA, že kritizoval její neschopnost. „Slavia požádala LFA z důvodu nebezpečné cesty pro autobus a vozidla klubu a našich fans, z důvodu obavy o zdraví hráčů i regulérnost soutěže o odložení zítřejšího zápasu ve Zlíně. Naše žádost byla zamítnuta. Takže v 16 vyrážíme,“ zveřejnil Tvrdík svou verzi toho, jaká byla (ne)domluva s LFA, na sociální síti X. Argumentační pingpong pokračoval reakcí LFA, jež tak v sobotu uvedla: „LFA žádnou oficiální žádost ze strany Slavie neobdržela. Zároveň je potřeba jasně říct, že LFA v posledních dnech kvůli počasí detailně a pečlivě sleduje dění na všech stadionech a Zlín není výjimkou. Současný stav hrací plochy je na Letné vyhovující k odehrání zápasu se Slavií a dle předpovědi počasí by se na tom nic měnit nemělo ani v neděli. Do startu utkání navíc zůstává více než den.“

Tvrdík tento tweet nenechal bez reakce. A byl tentokrát už o dost ostřejší. „Jeden telefonát předsedy představenstva, tři telefonáty prvního místopředsedy klubu a rozsáhlá sms korespondence, ze které je jednoznačně patrné, že LFA žádosti Slavie v žádném případě nevyhoví. Schovávat se za to, že nepřišla v sobotu odpoledne oficiální (žádost) na brandovaném papíru, je absolutní vrchol dnešního dne. Vedení LFA potřebuje změnu a v únoru ji předložíme!“ hrozil slávistický boss.

Během nedělní noci nejenže Slavia po trpké cestě dorazila do Zlína (to je panečku, při tom všem, udržitelnost, napadá mě), ale hlavně napadl nový sníh, což se dalo podle předpovědi předpokládat. Duel ve Zlíně se tak v neděli dopoledne přeci jen odložil. „Vzhledem k počasí, předpovědi na dnešní den i neděli, regulérnosti celé soutěže, zdraví hráčů a kvůli fanouškům bych odložil celé ligové kolo. - Tento návrh jsem včera (v sobotu), dlouho před zahájením prvního zápasu tohoto kola, směřoval vedení LFA. Procedurálně není nic jako „oficiální žádost“. Je jen a výhradně na vedení LFA v době kratší než týden do zápasu, jak rozhodne. Je to stejné jako s TV právy. Buď je vedení LFA kompetentní, nebo nikoliv,“ kritizoval LFA opět Tvrdík na sociální síti X.

Dvojí metr LFA v rozhodování odkladů jednotlivých zápasů si pak vzal na paškál i šéf strategické slávistické komunikace Jakub Splavec. Ten na síť X napsal v neděli toto: „Od pátku bylo jasné, že to na většině stadionů prostě nepůjde. V zájmu ochrany zdraví hráčů, zachování regulérnosti pro všechny zúčastněné, nezničení už tak zkoušených hracích ploch a atraktivity pro fanoušky na tribunách i u TV jsme se to snažili vysvětlit těm, kteří mají za úkol řídit ligu. Ti samí lidé nechali naše kluky odjet do Zlína s tím, že druhý den dopoledne zápas odloží. Místo toho, aby se řídili racionálním úsudkem, hráli si na meteorology a byrokratické mravokárce. Výsledek ať si každý zhodnotí sám. Šťastnou cestu zpět klukům i fanouškům, kteří už ve městě jsou. Jinak už fakt nemám slov.“

„Kvůli dění v posledních hodinách a dnech byla ale LFA v intenzivním kontaktu s kluby v rámci celé Fortuna ligy, a pokud domácí celek požádal, LFA vyslala na stadion delegovanou osobu, aby situaci posoudila a v případě špatného stavu utkání s předstihem odložila. V případě Zlína ale klub o nic podobného nežádal a dopředu avizoval, že stav hrací plochy je dobrý a díky příznivé předpovědi by mělo být vše připraveno tak, aby se utkání mohlo uskutečnit bez jakýchkoliv omezení. Bohužel noční sněžení situaci změnilo a i přes všechnu snahu domácího celku nebylo možné hrací plochu uvést do odpovídajícího stavu. Utkání proto bylo nutné odložit na zatím neurčitý termín,“ vysvětlila v neděli své kroky vůči duelu ve Zlíně LFA.

Ta může své nepochopitelné jednání vysvětlovat jakkoli, svoji neschopnost, kterou demonstrovala během tohoto zasněženého víkendu, nijak neskryje. A můžeme mít jakýkoli názor na Jaroslava Tvrdíka a poukazovat na to, že do LFA tepe kontinuálně.

Nezbývá však než souhlasit, že není dobré mít v čele zřizovatele soutěže někoho, kdo je spjat s jakýmkoli ligovým klubem, v tomto případě se jedná o Dušana Svobodu pracujícího zároveň pro pražskou Spartu. Přestože tento střet zájmů nemusí s rozhodováním o odkladech zápasů stokrát souviset, nemůže se teď pan Svoboda divit, že na to u něj bude poukazováno v souvislosti s podivným rozhodováním o odkladu zápasu pražské Slavie. Chce to i vzhledem k jiným, daleko závažnějším rozhodováním mít v čele LFA někoho nezávislého.

Když někdo udělá soutěž svými dvojími rozhodnutími neregulérní, když někdo ohrozí zdraví hráčů a šance českých týmů v Evropě na další skvělé výsledky, když je v řadách delegátů arogantně chovající se člověk bez jakékoli špetky empatie, nic jiného než personální změny ve vedení LFA normálně smýšlející člověk, který chce sledovat fotbal jaksepatří, tedy v normálních klimatických podmínkách, chtít nemůže.