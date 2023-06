KOMENTÁŘ | Důchody, spoření, zajištění na penzi. Pro Čechy pořád ne zcela „srovnané“ pojmy

Jedni hned začnou mávat rukama a vykřikovat hesla o tom, že když jsem celý život „makal“ a odváděl daně, tak se o mě stát musí přece ve všem postarat. Jenže to je podobný přístup jako demonstrativní rušení všemožných pokusů o to, změnit rychle chřadnoucí penzijní systém v Česku. A to zrušením (zvláště po vítězných volbách) jakýchkoliv „spořících“ pilířů, nad kterými by ale vítězné „mocnosti“ neměly kontrolu, nebo plamennými výstupy s prohlášením pro davy, že zdroje tu jsou a není potřeba nic měnit.

To je pořád dokola, že? Jenže výsledek těchto našich vlastních voleb vidíme. A není to, zvláště dnes, jak se často říká, pro udržitelnou budoucnost oněch penzí nijak veselá zpráva. Faktem tak je, že až na několik úprav, změn a novinek, žádná zásadní změna fungování důchodového systému v Česku nevyšla. A to ani, při vědomí vývoje populačních křivek, změn nálad ve společnosti, souvisejících s úpravami podobných systémů v zahraničí. Vždyť co, až bude zle, něco „se“ udělá.

Opravdu se tak všichni spoléháme na to, že stále větším procentem populace vyhledávaný všemocný stát se o všechny postará, bez ohledu na to, jestli na to bude mít nebo ne? Ve virtuálním prostoru lze nalézt, ale jistě to uslyšíte i od řady renomovaných poradenských firem, jasné poselství, že spoléhat se v důchodu s penězi jen na stát, není příliš moudré. A proto ať se to někomu líbí nebo ne, bez vlastního přičinění, to bude se sumou peněz na stáří hodně těžké.

Jistě, mají pravdu ti, kteří poukazují na to, že to může mít spoustu rizik a problémů, nechat mluvit do dlouhodobých penzijních plánů někoho jiného než státní instituce. Ale neznamená to, že kvůli nim se má skutečně zásadní řešení v nastavení českého penzijního systému, který by nejen nenavyšoval dluhy, ale byl by i schopný vyplácet „udržitelné“ penze, jen dokola odkládat.

Sami se můžete přesvědčit vyhledáním ve virtuálním prostoru, jak uvedla i řada finančních médií, že 29 procent (!) lidí si v tuzemsku na svou penzi vůbec nespoří, ani neinvestují. Skoro polovinu (47 procent) tvoří mladí lidé ve věku 18 až 24 let. Jako hlavní důvody uvádějí nedostatek peněz, nestálý příjem či příliš nízký věk.

Více než polovina těchto lidí plánuje na penzi šetřit v budoucnu. Smutné výsledky, že? Zdrojem dat je průzkum společnosti Ipsos pro Broker Consulting na vzorku více než tisícovky respondentů. Možná si ale řeknete, že ten zbytek populace do sta procent je přece víc a ten něco dělá, tak v čem je problém?

Může být třeba v tom, že pořád na sebe dokonale nenavazují státní penze a privátní aktivity spojené s důchody na nejrůznějších úrovních. Obava většiny lidí, že jim klesne v penzi životní úroveň a budou se muset více uskrovnit, ale paradoxně nemizí. Spíše naopak. A to i přesto, že si pořád ani po těch desítkách let tržní ekonomiky moc velké cíle s vlastním zajištěním na penzi neklademe. Což je škoda.