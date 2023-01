KOMENTÁŘ | Shrnutí předvolebních kampaní: Kdo vyhraje prezidentské volby?

Volební průzkumy: Vítězí Petr Pavel

Petr Pavel vede podle průzkumů až o 16 procentních bodů. A vzhledem k tomu, že ho po prvním kole podpořila většina zbývajících uchazečů o nejvyšší úřad, mohlo by se zdát, že to má v kapse. Jak ale už víme z naší nedávné historie, rozhodně na to nelze spoléhat. Připomeňme si, že u průzkumných agentur před druhým kolem stabilně vedl nad Milošem Zemanem Jiří Drahoš. Nicméně se zdá, že tak velký náskok prostě Babiš stáhnout nedokáže.

Televizní debaty: Bez jednoznačného vítěze

Přestože už žijeme v post-televizní éře, velké debaty na hlavních stanicích mají obrovský dosah a mohou zajímavým způsobem zamíchat voličskými postoji, a to především u lidí doposud váhajících a nerozhodnutých. Voliči, kteří již byli rozhodnuti volit jednoho nebo druhého kandidáta, si jen v každé další debatě, kterou shlédnou, jen potvrdí svůj názor. Nicméně v posledních a předposledních prezidentských volbách se ale ukázalo, že právě tady je možné výrazně zvrátit situaci ve svůj prospěch. V to dost pravděpodobně vkládal naděje i tým Andreje Babiše, ale zdá se, že tuhle příležitost propásli. Andrej Babiš totiž v debatách ukázal, že rozhodně není táborový řečník a svému souputníkovi Miloši zemanovi v téhle disciplíně nesahá ani po kotníky.

Sázkaři: Vítězí Petr Pavel

Sázkové kanceláře jsou velmi dobrý indikační zdroj, hlavně v delším časovém horizontu. Dají se vnímat jako určité vysvědčení pro funkčnost či nefunkčnost aktuálně probíhající kampaně, respektive to, co bookmakeři považují za podstatné. Pro naše účely postačí, když budeme sledovat situaci mezi vyhlášením výsledků prvního a začátku druhého kola. A ten trend je pro Babiše brutální. Favoritem je Petr Pavel, Babišův kurz se neustále propadá. Kurz na vítězství Petra Pavla klesl na 1,05:1. Naopak předseda hnutí ANO Andrej Babiš u bookmakerů ztrácí, kurz na výhru bývalého premiéra se propadl až na 9:1. Nicméně, sluší se poznamenat, že na výhru Babiše přijaly sázkové kanceláře dlouhodobě více peněz, než na výhru Pavla, což ale není v rozporu s výše uvedeným.

Socioekonomická situace: nahrává Petru Pavlovi

Předpovědi o drtivém dopadu neustále stoupající inflace, čím dál dražším benzínu, plynu a elektřině se vládě povedlo zvládnout a zklidnit. Stejně tak pominulo momentum mentální „války“ či přílivu uprchlické vlny. Přestože socioekonomická situace mnoha českých domácností zůstává velmi neradostná a důsledky post-covidové inflace či energetické krize pociťujeme v určité míře všichni, tato blížící se „dokonalá bouře“ se nepřihnala v měřítku, jaké bylo ještě zkraje loňského roku velmi vážně reálné. To je vidět nejen na čím dál tím méně navštěvovaných protivládních protestech, ale hlavně v každodenní realitě, třeba při pohledu na ceny benzinu, klesající na předválečnou úroveň. Toto zklidnění nahrává spíše do karet muži „řádu a klidu“, než potulným populistickým prorokům apokalypsy.

První kolo, podporovatelé a sociální sítě: Vítězí Petr Pavel

Mnohatisícová shromáždění po celé republice na podporu Petra Pavla dávají jasně najevo, že tábor podporovatelů generála je mnohem viditelnější, a to i v oblastech, v nichž výsledky prvního kola indikují spíše vítezství Babišovo. Zcela naplacato, i v nejsudetštějších Sudetech by si mohl o zaplněných náměstích Babiš nechat jen zdát. To samozřejmě nemusí znamenat ve výsledku nic zásadního, protože volby se nerozhodují na náměstích, ale u volebních uren. Nicméně nástup drtivé flanelové revoluce je vskutku impozantní.

Vlastně bychom se tomu nemuseli tak divit. Svou „průřezovost“ a podporu Petr Pavel dokázal získat už v kole prvním, a to přestože se o podobný elektorát pral s dalšími uchazeči – a to po celé republice.

Zápas se ale neodehrává jen na náměstích. Oba hlavní kandidáti udržují své sociální sítě velmi zdatně a profesionálně, což je fajn. Aktivizační momentum, zdá se, je ale na straně Petra Pavla. Velmi zdatně mu v tom pomáhá velmi nápomocná kampaň příznivců Danuše Nerudové. Povede-li se mu dostatečně motivovat své podporovatele, vypadá to, že jeho výhra je nevyhnutelná.

Dezinformátoři: Vítězí Andrej Babiš

V obskurních kruzích „alternativních“ médií, populistických a nacionalistických kruzích, řetězových mailech atd., jednoznačně vítězí Andrej Babiš, kterého tento tábor uctívá coby protivládního, protiukrajinského, protiválečného, ale i protievropského a nezávislého kandidáta. Tuhle sílu není možné ignorovat, protože jak se ukázalo v minulých prezidentských volbách, síla dezinformací může mít rozhodující vliv. Mám ale za to, že to tentokrát fungovat nebude, a to z jednoduchého důvodu. Babiš není Zeman, to za prvé. A za druhé – mnozí z cílové skupiny těchto alternativních médií si vládu Babiše ještě pamatují, takže impakt takhle servírovaných informací nebude tak intenzivní.

Bulvár: Vítězí Petr Pavel

Andreji Babišovi se povedlo před druhým kolem naštvat největší bulvární deník v zemi, Blesk. Dost možná proto, že jeho debatu Andrej prostě ignoroval. A tohle médium v prezidentském souboji rozhodně bývalého premiéra nešetří. Petr Pavel vcelku těží z toho, že e prostě v klidu, nikdo na něj nic nového nemá a on sám už všem o sobě všechno řekl.

X-Faktor, alias soft power kandidáta:

Petr Pavel je na rozdíl od Andreje Babiše průřezovým kandidátem. Je schopen – jak ukázala data – stahovat hlasy nejen od neůspěšných kandidátů z prvního kola, ale i od voličů Andreje Babiše. A přestože z něj mnozí nejsou úplně nadšeni, rezonuje princip volby „menšího zla“.

V tomto bodě hrají roli i další těžko postihnutelné faktory. Jak ten či onen kandidát vypadá, vystupuje a jak moc si jeho obraz je volič schopen identifikovat s tím, jak by měla podle jeho představy vypadat hlava státu. Mám za to, že ve státě založeném Masarykem má k výhře blíže vzhledově i chováním podobnější uchazeč. A Babiš to není.

Takže.

Suma sumárum, mám-li to shrnout. Téměř ve všech podstatných oblastech je preference na straně Petra Pavla. Povede-li se mu dostatečně mobilizovat své příznivce k volebnímu aktu, je téměř jisté, že se prezidentem stane právě on.

Ale nejde jen samozřejmě jen o něj. Na hrad ho nedostanou kouzelné marketingové týmy, billboardy, televizní diskuze, ani nátěr jeho protivníka v bulváru. Budete to jen a jen vy. My všichni. Každý jeden z nás a každý náš reálný hlas. Nic jiného. Tak jděte k volbám, jo?