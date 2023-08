KOMENTÁŘ | Za znásilnění několika dětí podmínka. Viděli jste šestnáctiletého ubránit se dospělému muži? Blažek zřejmě ano

V Česku nebude možné za znásilnění ukládat peněžité tresty, přičemž sexuální tresty proti dětem do 12 let budou vždy znásilněním. Novinářům to na konci června potvrdil ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) po avizovaném jednání se zástupci poslaneckých klubů. Takzvanou souhlasnou variantu znásilnění ministerstvo předkládat nebude.

Už v dubnu proběhlo z iniciativy ministra a předsedkyně sněmovního podvýboru pro domácí a sexuální násilí Taťány Malé jednání k návrhu nové právní úpravy trestných činů týkajících se sexuálního násilí. Kromě zástupců všech stran zastoupených ve Sněmovně se ho zúčastnila také zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková.

„Většina stran se shodla na potřebě nové právní úpravy v oblasti sexuálního násilí. Ministerstvo spravedlnosti připraví návrh,“ řekl tehdy Blažek s tím, že ministerstvo má předložit definici znásilnění ve dvou verzích, z nichž jedna bude vycházet z absence souhlasu a druhá z projevu nesouhlasu.

Že odsuzování za znásilnění funguje velice podivně ukazuje čtvrteční rozsudek nad čtyřiatřicetiletým mužem, který znásilnil několik chlapců. Krajský soud v Praze mu udělil tříletý trest s podmíněným odkladem na pět let. Podle předsedy soudního senátu „je zkušební doba dostatečně dlouhá, aby, pokud ji zvládne, bylo možné říct, že se napravil“.

Tento muž v roce 2018 zneužil na letním táboře dvanáctiletého chlapce, během dalších tří let zneužil dalších pět chlapců ve věku od deseti do čtrnácti let. K podmínečnému odsouzení mu v podstatě stačilo projevit lítost a uhradil odškodné ve výši od 20 do 35 tisíc korun.

Bezbrannost do 12 let je hloupost

Ministerstvo spravedlnosti se za každou cenu snaží definovat hranici bezbrannosti oběti. Podle logiky jeho návrhu je dítě starší dvanácti let schopné se znásilnění bránit. Průměrné dvanáctileté dítě měří zhruba 150 centimetrů a váží 41,8 kilogramů. Ve čtrnácti letech jde o 160 centimetrů a 49,5 kilogramů. Přitom nejméně vzrostlé děti, většinou dívky, ve čtrnácti mohou vážit pouhých 36,7 kilogramů.

Vezměme si pro srovnání poměrně vzrostlého muže výšky 180 centimetrů a váhy 90 kilogramů. Klidně jen 70 kilogramů. Za svůj život se už zřejmě něco nacvičil a napracoval, takže disponuje velkou silou. Naopak děti tohoto věku nejsou ani zdaleka tak fyzicky statné jako urostlí dospělí. I neurostlí. Muži i ženy.

Pokud se posuneme na 16. rok dítěte, teď už dorostence, máme průměr 163 centimetrů a 53,9 kilogramů. Dívky jsou ve valné většině ještě menší a lehčí. Jak v těchto případech může resort spravedlnosti v čele s Blažkem prohlásit, že nejsou bezbranné?

Blažkovo moderní pojetí

Ministr měl ještě kuráž sdělit, že „návrhem dochází k redefinici trestného činu znásilnění tak, aby odpovídalo modernímu pojetí“. Může mít znásilnění moderní pojetí? Buďme realističtí, žádné moderní pojetí nemá. Znásilnění, ať je v jakékoliv podobě, je zkrátka znásilnění. Je to krutý trestný čin mající dopady na fyzické i psychické zdraví oběti.

Tou může být třináctiletá dívka uprostřed psychologického vývinu nebo čtyřicetiletý muž v nejproduktivnějších letech svého života – a ano, muži také mohou být znásilněni. Následky má ale pro oba. Znásilnění oběti přinese traumatický zážitek, ponížení, ztrátu sebehodnoty a sebeúcty, vzbudí nedůvěru k lidem, způsobuje panické poruchy, deprese, úzkosti a sebevražedné či sebepoškozující myšlenky.

Připomeňme si případ z čtvrtka a směšný trest soudu. Znásilněné děti ve věku od desíti do čtrnácti let. Pravděpodobně menšího vzrůstu, rozhodně slabší než vzrostlý dospělý muž. Tyto děti se dodnes smiřují s tím, co jim tento člověk udělal – a ještě dlouho budou.

Chlapcům takto ublížil muž, což jim může do budoucna přinést problémy se sexualitou a přijímáním své orientace, ať už heterosexuální nebo homosexuální. Byl to pravděpodobně jejich první podobný (bohužel sexuální) zážitek, do toho velice traumatizující.