KOMENTÁŘ | Zlato nebo Bitcoin pod stromeček? Pro a proti investice jako vánočního dárku

Pokud patříte mezi šťastlivce, na jejichž investičním účtu leží už nějakou dobu pár oněch Bitcoinů, pak máte jistě dobře spočítáno, že jen za poslední rok přidala na své hodnotě nejznámější kryptoměna opravdu pěkných 148 procent. Má to ale háček, jedno „béčko“ stojí nyní více než 43 tisíc. Myslíte, že korun? Ne, nikoliv, dolarů. A to amerických. A to si férově přiznejme, s poupraveným okřídleným úslovím o tom, že na to z nás má asi málokdo. Neboť na nákup nějakého většího množství kryptoměnových zlaťáčků už je potřeba suma s hodně nulami. Navíc, jak upozorňují analytici drahná léta, a jak jste se milí čtenáři, mohli už několikrát dozvědět i na těchto stránkách, není úplně rozumné kupovat něco, když to rychle roste v ceně. Ale fakt, že strategie mohou být různé.

Češi navíc kryptoměny milují. A není to ironická poznámka. Z veřejně dostupných informací totiž vyplývá, že podle průzkumu agentury Perfect Crowd vypracovaného pro Asociaci pro kapitálový trh ČR (AKAT) z listopadu letošního roku investovala do kryptoměn už pětina Čechů. Tedy více než dva miliony lidí. Informace z internetového prostoru navíc říkají, že obliba investic do kryptoměn není jen, jak by se mohlo zdát, v Praze. Ale otázka je stále stejná, a to: Jaký si dát pod stromeček zajímavý investiční dárek? Nezklamu ty, co už tuší odpověď. Čím víc odborníků se zeptáte, tím více získáte tipů, doporučení a investičních nápadů.

Přesto se objevují jednoduché tipy, jako třeba v případě agentury Bloomberg, jenž všem těm, kterým by se pod vánoční stromeček hodil investiční dárek, říká: Ptáte se, co dělat se svými penězi v roce 2024? Odpověď zní: Akcie, dluhopisy a kryptoměny. No a máte jasno. Ti z nás, kteří vědí víc, se ale mohou zeptat, je lepší si teď koupit, i přesto, že je drahý, nějaký ten kryptoměnový titul, ne-li sám Bitcoin, nebo raději zlato (platí totiž okřídlené: slyšel jsem, že je to prý ten bezpečný přístav). Určitě nebudu daleko od pravdy, když povím, že jasné doporučení co dělat není jen o tom, co kolik stojí, nebo jak kdo odhaduje, že něco poroste nebo klesne. Do rozhodnutí, co si třeba zabalit za investici pod stromeček vstupuje o dosti více faktorů a položek, které není radno vůbec podceňovat.

Určitě jste už zaznamenali dost pouček o tom, že zlato je aktivem, které drží hodnotu po delší dobu a používá se k zajištění portfolia, chcete-li vašeho majetku, proti poklesu trhu. Zlato v roce 2023 raketově vzrostlo nad 2 000 USD/oz, tedy troyskou unci, a může prý v roce 2024 pokračovat v dalším růstu. Ale, když byste si mohli dovolit koupit si Bitcoin a nevadily by vám i osvědčené návody na čas nákupu, které říkají, že při růstu ceny není úplně moudré kupovat, pak je dobré vědět, že i Bitcoin má svá negativa. Třeba, že jej analytici a finanční odborníci považují za „mladý“ a neověřený investiční nástroj, hodně rizikový a spekulativní. A pak se většinou můžete dozvědět onu klíčovou větu, která je nesmírně důležitá. Totiž, že odpověď na otázku, která investice je lepší, závisí (hlavně) na vaší toleranci k riziku, investičních cílech, které by si měl každý stanovit, na strategii a na tom, kolik kapitálu dokážete v nejhorším případě ztratit.

Ať už budete věřit, nebo ne, prohlášením o tom, že akcie a ekonomika v Americe zůstávají silné, což podle předních stratégů globálních hráčů v oboru, jako je Goldman Sachs, JPMorgan a další, vězte, že právě shora jmenovaní si myslí, že příští rok bude akciím přát. Jsou tu sice zjevná rizika, ale s těmi je prostě nutné počítat. Deník The Business Insider uvedl, že „přestože předpovídání budoucnosti může být marné, velké investiční firmy (z Wall Street, pozn. red.) každoročně zveřejňují své předpovědi pro index S&P 500 a hlavní tržní témata, která je třeba sledovat. Z 12 firem si 10 myslí, že akcie v roce 2024 opět porostou, zatímco pouze dvě předpokládají pokles akciového trhu.“

Podobných doporučení na jiné položky investic bude jistě více, takže je nutné si „prioritizovat“ své cíle a trendy, podle kterých se rozhodnout, jak s nákupy. A jedním z nich má být i podle řady tuzemských ekonomů a analytiků to, že (globálně) inflace bude nadále klesat a že úrokové sazby (ve světě) dosáhly vrcholu a že v roce 2024 začnou také klesat.

A protože je nyní „trendy“ do všeho možného zapojit i AI (Artificial Intelligence), neváhala jedna z významných světových bank, americká J.P. Morgan Private Bank, spojit výhled investic právě s umělou inteligencí. Jde totiž o to, jak odhadují specialisté z výše uvedené instituce, že investice spojené s rozvojem umělé inteligence přinesou velmi rychlé a slibné výsledky, které se odrazí ve vývoji akcií.

Ale ať už se pod vánočním stromkem objeví nějaké dluhopisy, komodity, ETFka, investiční fondy, akcie, či nemilosti, většina odborníků na peníze říká, že investoři, ať už jsou odkudkoli, mají nyní více možností pro svá portfolia než kdykoli předtím, a to prý podle J.P. Morgan od doby před globální finanční krizí. Takže, milí čtenáři, nezbývá než se správně rozhodnout, vnímat a počítat s riziky, ať už novými nebo starými, – od geopolitiky přes nejrůznější volby až po třeba ve světě různou dynamiku vývoje úrokových sazeb. A světoví bankéři, kteří vědí, vo co go, s chutí na závěr dodávají: Hlavně neexperimentujte, zůstaňte zakořeněni ve svých dlouhodobých finančních cílech – a přemýšlejte o tom, jak může síla trhů pomoci tyto cíle uskutečnit. Veselé Vánoce!