Policie zasahovala na škole v Pelhřimově. Měl tam být ozbrojený muž

Jeffrey Goldberg, šéfredaktor magazínu The Atlantic, se stal terčem ostrých útoků z nejvyšších pater americké administrativy poté, co zveřejnil článek odhalující, jak nejvyšší bezpečnostní činitelé omylem sdíleli citlivé informace ve skupinovém chatu na komunikační platformě Signal, do kterého byl omylem přizván.