Berlinare: Paranoidní thriller Mother's Baby vyděsí všechny nadcházející matky

Hned několik titulů z letošní berlínské hlavní soutěže problematizuje mateřství, rodinné vztahy a partnerskou dynamiku. Programová skladba prvního ročníku pod novou uměleckou ředitelkou Triciou Tuttle nastolila jasný trend. Bude zajímavé sledovat, čemu přesně se porota vedená režisérem Toddem Haynesem rozhodne v sobotu 22. února rozdat ceny. Mezi nejžhavější a divácky vstřícné favority patří i Mother's Baby. Svým laděním připomene například tvorbu etablované autorky Jessicy Hausner, jejíž poslední film Club Zero byl k vidění i v české kinodistribuci.

Režisérka Johanna Moder se ve svém třetím celovečerním filmu odklonila od dosavadního komediálního žánru. Ve filmu zaostřuje na manželský pár. Žena úspěšná dirigentka, muž řídí stavby. Když se začnou snažit o miminko, navštíví experimentální kliniku se speciální péčí. Vše se podaří, ihned po porodu však nastanou komplikace. Dítě doktoři rychle odnesou a nechají pár několik hodin ležet v nejistotě. V nejtěžší chvíli však dítě přinesou se slovy, že je zcela v pořádku.

Matka s každou další chvílí strávenou s novorozeňátkem zjišťuje, že něco není v pořádku. Dítě nepláče, mrtvolně leží a nemá hlad. Nemůže s ním navázat intimní pouto, dokonce se jej zdráhá pojmenovat. Propadá se do temnoty vlastních představ, realita se začíná hroutit. Se stále intenzivnější paranoiou jedná s ostatními. Pouto s mužem pod tíhou deziluzivního stavu vyprchává a partnerská podpora chřadne. Každý aspekt ženu přesvědčuje, že hystericky blouzní. Ona si však stojí za svým a věří, že naleštěná porodní klinika je v jádru prohnilá. Kořeny neschopnosti navázat s dítětem vztah hledá právě tam.

Ambivalentní a nedoslovné vyprávění publikum svírá se stejnou silou, jakou trápí svou protagonistku. To, co původně startuje jako psychologická sonda, se záhy mění v thriller, jehož napětí je plynule provázané s tísnivou atmosférou. Žánrový obal na jednu stranu pohání divácké pátrání po pravdě a odhalení konspirace, hodnotnější je ale ve zprostředkování niterných a do narativu propsaných obav z mateřství, kterými si matky prochází.

Výchova má představovat zlomový bod, na nějž v napětí čekají a těší se. Když však přijde, štěstí se může překlopit do pochyb, zmaru a absenci citů. A je úplně v pořádku si tyto pocity přiznat. Extrémní emoční pnutí si může vybrat svou daň. Společnost na matky klade vysoké nároky. Každý má na výchovu dítěte správný názor. Pokud nemáte z dítěte radost, označí vás za zrůdu. Nevyžádané rady a tendence vychovávat cizí dítě ve filmu explicitně ztělesňují pomocné sestřičky, které posílá enigmatický a svou klidností znepokojivý doktor z kliniky.

Bez vyzvání se matce do výchovy montují, stejně jako přechytralé anonymní účty na různorodých maminkovských portálech. Režisérka do filmu propisuje cit pro černý humor a nepříjemně trapné situace dokáží tonalitu jinak přímočaře spějícího titulu dokonale vyvážit. Neustále zpochybňuje to, co na plátně sledujeme. Nedává nám klíče a distribuce informací je silně omezená na vnímání a znalosti protagonistky. Tu bravurně ztvárnila Marie Leuenberger.

Její nechápavá, v očích utrápená a úsporně pracující mimika kloubí takřka nihilistické pochody a nedůvěru v okolní svět. Zrnící obraz těží z podchlazené palety barev. Jasně nasvícená a designem kosmopolitní klinika postupně vzbuzuje nedůvěru. Kamera fixovaná na protagonistku využívá letmých transfokací a plynulých pohybů. Při snímání matky rozostřuje pozadí a umocňuje tak nejednoznačnost. Detailní obrazy miminka dokáží z nevinného tvora vytvořit podivnou a lidského otisku zbavenou kreaturu. Přesně tak jej matka vidí.

Závěr filmu pak nabízí dvojsečnou interpretaci. Abstraktním oparem opředené vyprávění s expresivními obrysy v katarzním segmentu přepne do mnohem explicitnější roviny. Ta buď znamená odhalení toho, jak to skutečně bylo, nebo se naplno přetvořila v od reality neodlišitelnou noční můru. Závěry nechává na nás. Jakkoli divácky strhující finální pasáž je, může s ohledem na pečlivě budovanou paranoiu působit rušivě a vzbudit zklamání.

Síla Mother's Baby tkví v konstantní nejistotě. Neinklinuje k aktuálně populárnímu subžánru tělesných hororů a zůstává u především myšlenkového trýznění. Vytváří pronikavě fyzický zážitek, neúnavně útočí na naše nejtemnější pochyby. A to o světě i o nás samotných. Spoléhá na gesci a sugestivní vedení. V mnohém připomíná jízdu na horské dráze, kterou manželský pár v úvodu absolvuje. Především však klade palčivou otázku – kdo a co tvoří a definuje špatnou matku?

Hodnocení: 80 %

Režie: Johanna Moder

Scénář: Johanna Moder, Arne Kohlweyer

Hrají: Claes Bang, Julia Franz Richter, Marie Leuenberger, Hans Löw, Caroline Frank, Judith Altenberger, Andreas Ortner, Nina Fog, Selina Ströbele, Ines Miro

Světová premiéra: Mezinárodní filmový festival Berlinale (13. až 23. února 2025)