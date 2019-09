Brněnský Biskupský dvůr je centrem open air představení

Po rozsáhlé rekonstrukci v roce 2009 se stal Biskupský dvůr jedním z kulturních center města. Iniciátorem pravidelných letních divadelních přehlídek je zde po mnoho let Moravská galerie (majitel objektu), Městské divadlo v Brně a agentura Snip and Co. Letos se ke stálé trojici organizátorů léta pod širým nebem přidalo i Divadlo Bolka Polívky a brněnské Národní divadlo a další hosté. Tedy pestrý umělecký program. Biskupskému dvoru divadlo skutečně sluší. Inscenace, hrané na pozadí nádherné katedrály sv. Petra a Pavla, to je nevšední zážitek.

V červenci to nejdřív byla premiéra Romea a Julie Williama Shakespeara, v podání Městského divadla, kde v režii Stanislava Slováka překvapili diváky mladí protagonisté, Romeo v podání Tomáše Daleckého a Julie, začínající herečka Esther Mertová. Oba předvedli výborné herectví, které navíc krášlilo mládí. Po šesti reprízách se na prknech pod Petrovem objevili čtyři krát za sebou Tři mušketýři, zase z repertoáru Městského divadla. Výborně pasovali do toho renesančního nádvoří. A další čtyři večery patřily už klasickému titulu z repertoáru MDB, My Fair Lady ze Zelňáku. Pak ještě tři večery Noci na Karlštejně, kde se zase výborně hodilo pozadí, dekorace renesančního nádvoří Biskupského dvora a potom titul, který byl napsán přímo pro toto nádvoří, vtipná Vzpoura hrášků o životě badatele Mendela. A zase čtyři krát Romeo a Julie a večery Městského divadla završil po tři krát Molierův Lakomec, s Bolkem Polívkou. V ten poslední večer principál divadla Bolek Polívka oslavil své sedmdesátiny.

Další dny byly ve znamení Divadla Boka Polívky. Nejdřív Podivné odpoledne Zvonimíra Burkeho, dnes už slavná Smočkova inscenace Činoherního klubu z Prahy, o lidumilovi, který se stal málem mnohonásobným vrahem. A zase v té komedii exceloval Bolek Polívka. Pak ještě diváci viděli herecký koncert Milana Kňažka v titulu Horská dráha, kde exceloval se spoluhráčkouEvou Novotnou (aletrnuje Jitka Ježova). Šest tanečních hodin v šesti týdnech je zase z dílny Divadla Bolka Polívky, kde v režii Zdeňka Duška vystoupila Chantal Poullain a Martin Kraus. Nádherná podívaná!

V gesci Městského divadla ještě diváci viděli koncert Hany a Petra Ulrychových, Melody Makers Ondřeje Havelky, Bludařovo Seznamme se, nebo Sex pro pokročilé Jany Krausové a Karla Rodena v lechtivé inscenaci Kanaďanky Michale Rimi. Začátkem srpna mohli ještě diváci vidět Výjimečný stav, komedii Milana Tesaře z Divadla na Fidlovačce a z divadla Bolka Polívky jeho známou inscenaci Šašek a syn.

Divadlo na Vinohradech pak uvedlo po tři večery Goldmanovo drama Lev v zimě, kde excelovali Dagmar Havlová-Veškrnová a Tomáš Töpfer. Vlastně všichni protagonisté v režii Jana Buriana podali skvělý výkon a k tomu atmosféra renesančního nádvoří… Co si divák mohl přát víc!

Balet Národního divadla Brno právě završuje čtyřmi večery ten svátek umění pod širým nebem , Letním baLetním koktejlem 2019, ve kterém se umně setkávají fragmenty klasického i moderního repertoáru. A umělci Baletu NDB mají opravdu co ukázat. Bude to důstojné zakončení celé letní sezony na Biskupském dvoře.

Každým rokem jsou představení v tomto prostředí divadelním svátkem. Ale rok 2019 byl výjimečný. Věřme, že se to úsilí několika divadel bude i za rok opakovat.