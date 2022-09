RECENZE: Mary Page Marlowová. Magické drama v Městském divadle v Brně

Jedna z jeho posledních her, Mary Page Marlowová vypráví o životě americké ženy, která zpětně vzpomíná a hodnotí v jedenácti obrazech několik svých klíčových životních okažiků. Hra je hluboce pravdivá právě ponorem do osudu ženy v různém věku života a tím se stala také krásnou hereckou příležitostí pro šest hereček, které v jediné inscenaci představujú šest krát Mary v různém věku. Ne chronologicky, jak by se na první pohled žádalo. Konání protagonistek má jinou vnitřní strukturu. Až postupně je srozumitelná pro diváka.

Na přeskáčku jsme svědky, jak a co se děje kolem ní. Je jako dítě v kolébce, s problémy rodičů a hned zase vidíme stařenu, čekající v nemocnici na smrt, usmířenou se vším. A mezi tím řada dalších životních okamžiků, které dávají zapravdu starému řčení: Malé děti, malé starosti, velké děti, velké starosti. A nejde jenom o děti. Osud si se životem občas zahrává. Je to Bůh? Nebo je vše v rukách člověka, který svým rozhodováním svůj osud řídí? A co by se stalo, kdyby se rozhodl jinak? Kam by se ten život ubíral?

Vše tedy začíná snahou pětačtyřicetileté matky, která se pokouší vysvětlit dětem, proč se rozvádí. A odkrývají se různá často až nečekaná zákoutí lidských osudů. Jaká Mary Page skutečně je? Hodná nebo zlá? Šťastná nebo nešťastná? Zrazená, nebo zrazující? Dramatik Tracy Letts se ponořil do osudu ženské duše s nebývalou znalostí lidských pohnutek. Stal se jako autor snad novodobým Čechovem, nebo Tennessee Williamsem? Snad obojím.

Tato hra nabízí nebývalé možnosti protagonistům, přesněji protagonistkám. Šest hereček hrajících různá období života Mary Page Marlowové vystihují její konání v různých obdobích teda v čase různých životních zkušeností. A pro diváky je to nesmírně zajímavé. Právě tím, že jsou svědkem konání třeba třicetileté Mary a pak puberťačky a hned zase stařeny či zkušené /a zkoušené/ ženy, je hra exkurzí nejenom do různého věku ženy, ale také do různých emočních pohnutek, které ženou tu matku do prostor, ve kterých ne vždy chce, ale musí žít.

Drama je to skutečně až dobrodružné. A v něm vstupují různé Mary, jak je hraje těch šest hereček. Na střídačku, tedy ne ve věkové návaznosti. Proto je opravdu zajímavé, jak svou roli zahrají herečky, Markéta Sedláčková, Radka Coufalová, Lucie Bergerová, Barbora Goldmannová, Barbora Slaninová a Anna Bergerová. Samé známé tváře. Osobnosti Městského divadla. A osobitě hrající každá svou Mary.

Je to pro diváka skvělý zážitek! Jako bychom jenom tak, na přeskáčku listovali ve starém rodinném albu a někdo z toho alba by nám vyprávěl kdo, s kým a proti komu a proč v té rodinné kronice vystupuje. Režisér Mikoláš Tyc v dramaturgii Jana Šotkovského dopomohli vytvořit prostor pro šest hereček, které v dramatu vystupují. A herečky si to zjevně užívají. Tak vznikla plnokrevná inscenace, která diváka vtáhne do děje, do osudů, které jsou nám všem blízké svou upřímnou pravdivostí.

Inscenaci Mary Page Marlowová je další zdařilou činohrou brněnského Městského divadla, které se konečně po té ošklivé pandemii otevřelo divákům. Doufejme, že nastálo. Že nás už žádný virus nezavře do našich domovů. Vždyť přijít do divadla na kvalitní inscenaci je tak báječné…