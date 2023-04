Ed Sheeran u soudu: Nejsem idiot, song Thinking Out Loud není kopií písně od Marvina Gaye

Před New Yorským soudem začalo stání s populárním zpěvákem Edem Sheeranem, který je obviněn, že dluží společně s vydavtaletvím peníze za skladbu Thinking Out Loud dědisům spoluautora Marvina Gaye, kterému měla být ukradena skladba Let's Get It On.



Tvrdí, že Sheeran, Warner Music Group a Sony Music Publishing jim dluží peníze za údajnou krádež Gayeovy písně. Když se případ otevřel, jejich právník nazval Sheeranovo použití textu z Gayeovy písně na jeho koncertech "kouřící zbraní".

Ale řekl, že by byl "docela idiot", kdyby tu píseň okopíroval.

Na otázku právničky Keishy Rice ohledně další písně, kterou napsal, Take it Back, která obsahuje text "plagiátorství je skryté", Sheeran potvrdil, že slova napsal on.

"To jsou moje texty," řekl a dodal: "Mohu jim dát nějaký kontext?"

Řekla, že pokud by chtěla nějaký kontext, požádala by o něj, a pokračovala by se ho zeptala na záznam koncertu nahraný v Curychu, který mu ukázal míchání textu z Gayeovy písně z roku 1973 s Thinking Out Loud.

Dříve jiný právník rodiny, obhájce občanských práv Ben Crump, řekl soudu, že video z koncertu se rovnalo přiznání "kouřící zbraně".

Sheeran odpověděl, že na svých vystoupeních občas míchal dohromady písně s podobnými akordy a zdálo se, že je frustrovaný, když ho paní Riceová přerušila.

Když v úterý začal proces, americký okresní soudce Louis Stanton varoval sedmičlennou porotu, že navzdory skutečnosti, že u soudu bude hrát hudba: "Tanec je zakázán."

Očekává se, že soud potrvá nejméně jeden týden. Pokud porota shledá popovou hvězdu odpovědnou za porušení autorských práv, proces vstoupí do druhé fáze, aby se určilo, kolik dluží. Soudní proces přichází v době, kdy se zpěvák připravuje na zahájení severoamerického stadionového turné a vydání nového alba.