Česká televize prodlouží vysílání kanálu ČT3 aspoň do konce roku

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Česká televize (ČT) prodlouží vysílání kanálu ČT3 pro seniory nejméně do konce letošního roku. Schválila to dnes Rada České televize. Program vznikl loni na konci března jako pomoc seniorům, kteří po nástupu pandemie zůstávali mnohdy sami izolovaní doma. Tento týden skončila roční lhůta, kdy mohl fungovat v pilotním režimu a bylo jej nutné převést do řádného vysílání mezi tzv. významné služby ČT.