RECENZE: Specifická komiksovka Eternals si pohrává s alternativní historií světa

Rasa Eternals byla poslána na zemi, aby chránili lidstvo před Devianty. Tito tvorové byli kdysi posláni na zem, aby vyhubili alfa predátory, tedy způsobili něco, co bychom mohli označit jako velké vymírání velkých predátorů. Tím Devianti umožnili rozmach lidského rodu. Něco se však zvrtlo a Devianti začali lovit i lidi, což nebylo v zájmu Celestiálů, mocných vesmírných stvoření, jež udržují vesmír v chodu.

Eternals si hned na začátek ukousli pořádně velké sousto a musejí zachránit celou planetu a lidstvo před zkázou. Devianty se jim sice podařilo vyhubit před pěti sty lety, ale jak se ukázalo, v tajícím permafrostu jich několik zůstalo uchováno a s jeho táním se opět probudili k životu.

Chloé Zhao dostala od Kevina Feigeiho nebývalou volnost a přinesla do Marvel Univerza poněkud jiný styl a energii. Přestože se jedná o týmový komiks, hloubka postav si mnohdy nezadá se sólovými snímky. Ale rozsáhlejší expozice postav způsobuje, že snímek nabobtnal na téměř 160 minut.

Ano, Eternals Vás v kině zdrží přes dvě a půl hodiny. Ale ono to vlastně funguje docela dobře a čas utíká zatraceně rychle. Přestože se se všemi postavami potkáváme poprvé, jejich sociální dynamika funguje od první scény. Prostřední část sice trochu ztrácí dech a děj se hýbe kupředu spíše skrze dialogy a divák s postavami putuje trochu na zdařbůh po polovině světa, ale poslední hodina zase zařadí rychlost a pak se již nezastavíte.

Co však nesmí zůstat pod povrchem jsou otázky a témata s nimiž si snímek pohrává. Od matriarchálního institutu se plynule dostáváme k problémům homosexuálních párů, abychom skrze pomrknutí ekologům zabředli na závěr zabředli filozofických rovin. Bohužel se opět nevyhneme obvyklému problému snímků podobného ražení, kterým je bezbřehý antropocentrismus.

Eternals je sice možné sledovat pouze jako další snímek ze světa Marvel, ale tam, kde si jiné filmy z tohoto universa vystačí s jedním tématem, tam Chloé Zhao rovnou dvě. V tom je velká síla snímku, protože ve velkém vybízí diváka k zamyšlení a rovněž předpokládá, že se budete zamýšlet. S tím korespondují také poměrně chaotické a nejednotné recenze a zejména zmatení diváci. V žádném případě totiž nejde o klasický komiks, který je možné jen tak letmo zkonzumovat při nedělním večeru.

Samostatnou kategorií je humor. Ve snímku si utahují nejen z vlastního univerza, ale rýpnou si i do konkurenčního DC. Samostatnou meta úrovní je otevřený výsměch DC Universe. Co tak vzít Flashe a Supermana a naložit s jejich postavami pořádně. Marvelu se zase jednou podařilo vytrolit DC a ukázalo jim, jak lze kreativně a smysluplně naložit s atributy jejich nejznámějších postav.

Významnější výtku by bylo možné směřovat proti až obsedantní potřebě snímku všechno explicitně sdělit. Jednak tím snímek nabobtnal o dobrých třicet minut, a jednak máte pocit, že autoři počítají spíše s divákem „blbcem“. Je to škoda, protože bez těchto kratochvílí by snímek mohl sahat po ještě vyšším hodnocení.

Eternals mají klasické atributy univerza Marvel, k nimž navíc přidává poměrně nápaditou akci a dospělejší témata. Vizuální stránka je opět bezchybná, ale je nutno podotknout, že využívá mnohem temnější paletu barev, než na jakou jsme u této stáje zvyklí. To je však spíše benefitem než chybou. Zajímavým kontrastem je barevnost flashbacků do minulosti, jež kontrastuje se šedivou přítomností.

Jednotné shrnutí se píše velmi těžce. Snímek si vybírá určité atributy známého vesmíru, ale přidává k nim svěží nápady, a především se nebojí zabřednout hlouběji do současných kulturních problému. To Eternals sice ubírá na nadčasovost, ale divákům nabízí prostor k zamyšlení se nad současným stavem. Rozhodně lze říct, že Eternals nejsou prvoplánovým generickým filmem, který zkonzumujete jako večerní oddechovku. V takovém případě asi nebudete příliš spokojeni, ale pokud se nebojíte přemýšlet a se snímkem aktivně pracovat, tak si na Eternals určitě zajděte.

Celkové hodnocení: 80 %

Eternals (2021)

Hrají: Gemma Chan, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lia McHugh, Brian Tyree Henry, Lauren Ridloff, Barry Keoghan, Dong-seok Ma, Kit Harington, Salma Hayek, Angelina Jolie, Harry Styles, Harish Patel, Haaz Sleiman, Patton Oswalt, Mahershala Ali a další.

Režie: Chloé Zhao

Předloha: Jack Kirby (komiks)

Scénář: Chloé Zhao, Patrick Burleigh, Ryan Firpo, Kaz Firpo

Kamera: Ben Davis

Hudba: Ramin Djawadi

USA / 157 min / akční, fantasy, sci-fi, drama