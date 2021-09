RECENZE: Schumacher aneb portrét jedinečné osobnosti Formule 1

Další z řady sportovních dokumentů z produkce streamovací společnosti Netflix, který se tentokrát věnuje osobnosti Michaela Schumachera, jednoho z nejlepších pilotů a sedminásobný mistr světa Formule 1. Ten v roce 2013 utrpěl vážnou nehodu na lyžích, při níž ve sněhu trefil kámen, který jej vymrštil do vzduchu. Bohužel při nekoordinovaném pádu trefil hlavou do dalšího balvanu. Zranění, která utrpěl, jej nejprve upoutala na lůžko, nicméně podle skoupých informací, jež jsou dostupné, by měl se svým okolím komunikovat.

Trailer Schumacher | zdroj: YouTube

Ovšem, kdo od dokumentu čeká nahlédnutí za téměř neprostupnou oponu, kterou okolo Schumiho postavila, ten zůstane zklamán. Nic takového se nekoná. Snímek je důstojným portrétem osobnosti světového motorsportu, která odhaluje nejen detaily z jeho závodní kariéry, ale také jeho lidskou povahu.

Dokument se věnuje začátkům jeho kariery na motokárách. Následuje rychlý vzestup a první start ve Formuli 1. Nechybí ani osudový okamžik, který ukončil život legendárního Ayrtona Senny, či napjaté události s Damonem Hillem nebo s jeho největším rivalem Mikou Häkkinenem. A samozřejmě, přítomny jsou také těžké začátky u Ferrari, které předcházely zisku pěti titulů v řadě.

Autorům snímku se podařilo zachytit několik různých podob Michaela Schumachera. V osobním životě byl skromný a snažil se svou rodinou trávit maximum možného času. V kontrastu s tím však stojí jeho neskutečná profesionalita, kdy přicházel do práce mezi prvními a odcházel mezi posledními. Nejedná se však pouze o nekritickou oslavu ikony motorsportu. Autoři poukazují také na jeho chyby a vlastnosti, kvůli nimž jej mnozí jeho kolegové nechápali. Kritická nota je velmi vítaným prvkem, protože ukazuje Schumachera v trochu jiném světle. Odhaluje, že byl také jenom člověk, i když disponoval některými výjimečnými kvalitami.

Ale člověk se nemůže ubránit dojmu, že z dostupné látky by bylo možné vytěžit mnohem víc. Některé kontroverzní události jsou v vynechány, jiné jsou zase uvedeny pouze ve zkratce. Snímek se pak v podstatě vůbec nevěnuje událostem, které se v daném období staly v zákulisí Formule 1, s výjimkou těch, jež se přímo dotýkaly Schumachera. Oproti dokumentu Senna se tak jedná skutečně pouze o portrét osobnosti, či spíše přehled nejdůležitějších okamžiků jeho kariéry a života, zatímco Senna byl i průřezem do dobového zákulisí a určitým mementem minulé doby. Schumacher je naopak precizně zacílen na hlavního hrdinu a nikam neodbíhá.

Dokument Schumacher je především věnován fanouškům fenomenálního závodníka a královny motorsportu. Náhodného diváka pak může oslovit rozbor osobnostních rysů člověka, který v určitých aspektech vynikal nad ostatní, ale zároveň byl kvůli nim těžce pochopitelný; s čímž kontrastuje jeho laskavá povaha v osobním životě.

Celkové hodnocení: 75 %

Schumacher (2021)

Hrají: Michael Schumacher (a.z.), Sebastian Vettel, Mika Häkkinen, David Coulthard, Bernie Ecclestone

Režie: Hans-Bruno Kammertöns, Michael Wech

Scénář: Hans-Bruno Kammertöns, Michael Wech

Německo / 112 / dokumentární, životopisný