Uběhlo pět let od úspěchu snímku Vražda v Orient Expresu, která při rozpočtu 55 miliónu dolarů vydělala více než 350 miliónu dolarů. Bylo tedy jen otázkou času, než se dočkáme dalšího ztvárnění některého z klasických detektivních příběhů od Agathy Christie.

trailer "Smrt na Nilu" | zdroj: YouTube

Píše se rok 1937 a Hercule Poirot s tváří Kennetha Brangha se vydává do Egypta. Zde jsou čirou náhodou také Linnet Ridgeway-Doyle (Gal Gadot) a Simon Doyle (Armie Hammer), jež zde tráví své líbánky. Brzy se ukáže, že šťastný pár je trnem v oku bývalé kamarádky Linnet, Jacqueline "Jackie" de Bellefort, kterou si zahrála Emma Mackey, jež můžete znát se seriálu Sexuální výchova (Sex Education, 2019–dosud).

Ještě, než se vydáme do severní Afriky, tak se dostáváme ke vzpomínce na První světovou válku, jež se váže k důvodu, proč Hercule Poirot nosí svůj legendární knír. Pohled do minulosti odhaluje také něco málo ohledně Poirotovy bývalé lásky a vysvětluje jeho chladný vztah k ženám. Následuje poměrně zdlouhavé entrée, během něhož se Linnet seznamuje se svým budoucím chotěm Simonem.

Ono velmi pomalé tempo výpravy je pro snímek hodně charakteristické. První polovinu snímku se věnujeme především expozici hlavních postav, o nichž získáváme klíčové informace, jež jsou nezbytné pro pochopení rozuzlení zápletky. Guy Ritchie by to sice zvládnul za patnáct minut, ale rozvláčné uvedení hlavních figur má také něco do sebe, především díky preciznímu vizuálu, o nějž se ve snímku postaral kameraman Haris Zambarloukos.

Druhá polovina snímku však rychle začne přikládat pod kotel a tempo se rozběhne, ovšem žádnou frenetickou akci nečekejte. Jistý odstup snímku od postav, které prožívají silné emocionální zvraty je dalším klinickým příznakem Smrti na Nilu. Ale tato charakteristika souzní s postavou detektiva Poirota, který si od případu udržuje svůj typický odstup. Ovšem ani svéráznému detektivovi se to nepodaří po celou dobu, neboť si i on sám zažije určité osobní trauma.

Celkové vyznění příběhu pak podtrhují velmi dobré herecké výkony. Ostatně, herecké obsazení je velmi zajímavě, neboť několik hvězdných jmen je doplněno poměrně neznámými tvářemi, které však dokáží držet krok. Kenneth Branagh opět prokázal, že má cit pro výběr herců a dokáže třímat režijní otěže s jistotou, když sleduje jasně vytyčený cíl.

Vizuální kvality snímku jsme již zmínili, kromě precizní práce se světlem a prostorem se totiž dočkáme i hezkých pohledů na krajinu v okolí Nilu, byť často se jedná o CGI, zejména v případě záběrů ze vzduchu. Tyto vložky lehce kazí celkový dojem, zato práce s ranním či večerním světlem je úchvatná. Ostatně, už Vražda v Orient Expresu byla chválena za vizuální podání.

Zatím jsme snímek v zásadě chválili a po produkční stránce mu není moc co vytknout. Achillovou patou tak zůstává pouze látka samotná. Stejnojmenná adaptovaná kniha pochází z roku 1937 a řádí se to tzv. Zlatého období anglické detektivky. Tyto příběhy jsou charakteristické poměrně archetypální výstavbou, která již nekoresponduje s vnímáním detektivních příběhu v dnešní době. Nicméně tyto detektivky mají stále početné řady fanoušků, a právě pro ně je určen tento snímek.

Smrt na Nilu je řemeslně precizní snímek, který využívá všechny přednosti současných audiovizuálních prostředků, jež se ctí implementuje na osmdesát let starou látku. Společně s dobrým obsazením, kvalitními hereckými výkony a režií se jedná o dobře odvedenou filmařinu. Ovšem samotný obsah již nedokáže zaujmou široké publikum a jedná se tak o velmi nadstandardní žánrový snímek, který můžeme doporučit všem milovníkům klasické detektivky.

Celkové hodnocení: 70 %

Death on the Nile (2022)

Hrají: Kenneth Branagh, Gal Gadot, Armie Hammer, Letitia Wright, Tom Bateman, Russell Brand, Annette Bening, Rose Leslie, Emma Mackey, Sophie Okonedo, Jennifer Saunders, Ali Fazal, Dawn French, Jon-Scott Clark, Hayat Kamille

Režie: Kenneth Branagh

Předloha: Agatha Christie (kniha)

Scénář: Michael Green

Kamera: Haris Zambarloukos

Hudba: Patrick Doyle

USA / 127 min / krimi, drama, mysteriózní