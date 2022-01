RECENZE: Šťastný nový rok 2 aneb zmar prvního dílu se opakuje, jen v kulisách Chorvatska

Tentokrát je přelom roku pouze úvodním hybatelem událostí, protože během noci plné prskavek a ohňostrojů požádá bohatý podnikatel Marek (Ján Koleník) o ruku svou přítelkyni Hanu (Táňa Pauhofová). Dorazí i trojice kamarádek Antónia Lišková, Gabriela Marcinková a Zuzana Norisová. Všichni spolu se svými partnery se setkávají v Chorvatsku, kde má proběhnout luxusní svatba.

trailer: Šťastný nový rok: Dobro došli | zdroj: YouTube

Čtveřice kamarádek spolu řeší své životní trable s muži, manžely či svými ex a inspirací zřejmě byly pořady typu Sex ve městě. Bohužel dialogy jsou často příliš hloupé a bez nápadu, respektive zůstávají u první myšlenky a postrádají jakoukoliv hloubku.

Kromě této linie nabízí snímek směsicí téměř náhodně poskládaných záběrů, na nichž muži výše zmíněných užívají malebného středomořského letoviska. Záběry by bylo možné poskládat v podstatě libovolně za sebe a na jakékoliv místo snímku, protože se nekoná ani zdánlivý pokus o hmatatelnější příběhový oblouk. K tomu si přičtěte laciné a čitelné vtipy, chatrnou kompozici scén a o absenci dramaturgie se snad ani nemá smysl bavit.

Aby toho nebylo málo, tak i v postprodukci si tvůrci přisadili. Hudební složce dominují diskotékové rytmy středomoří, kdybyste náhodou nevěděli, kdeže se to nacházíte. Podivně působí také postsynchrony a o práci střihače se raději nebudeme příliš bavit, neboť již tak tristní kompozici záběrů ještě podtrhuje nefunkčním střihem.

Pohled na jména podepsaná pod tímto výtvorem dává tušit, proč snímek dosahuje této „kvality“. Na režijní sesli usedl podobně jako v případě prvního dílu Jakub Kroner, zatímco o scénář a produkci se postarala jeho matka Adriana Kronerová. Zbytek štábu taky nedostál mnoha změn, takže již se znalosti této konstelace bylo možné vydedukovat, o jaký snímek půjde.

Občas se člověk musí zamyslet, proč takové filmy vůbec vznikají. Ještě by se to dalo pochopit u projektů amatérského zrna, ale u komerční tvorby je to až nepochopitelné. Na druhou stranu jsme si vlastně sami odpověděli – první film navštívilo 165 tisíci diváků, a to mu vystačilo na post osmého nejnavštěvovanějšího snímku roku 2020 a v kinech utržil téměř 42 miliónů korun. K tomu připočtěme ještě neznámý obnos ze Slovenska a je jasné, že díky nízké ceně produkce se jedná o solidní kasovní úspěch a je nutné diváky podojit znovu.

U toho snímku bohužel nemůžeme říct, že se jedná o neškodnou zábavu, protože divák často zažívá fyzická muka. Šťastný nový rok 2: Dobro došli nefunguje na žádné z rovin, ale stejně si své publikum najde. Diváci vyhledávající laciné tuzemské oddechovky z ranku Špindlu dorazí i na tento snímek, protože konkurence tvorby tohoto ražení je aktuálně nulová. To je snad raději vše, pokud jste dočetli až sem tak obdivuji vaši morální sílu a na tento snímek s ní neplýtvejte.

Celkové hodnocení: 20 %

Šťastný nový rok 2: Dobro došli (2021)

Hrají: Táňa Pauhofová, Antónia Lišková, Gabriela Marcinková, Zuzana Norisová, Emília Vášáryová, Dagmar Havlová, Anna Kadeřávková, Nina Petrikovičová, Ján Koleník, Tomáš Maštalír, Jiří Bartoška, Jozef Vajda, Marek Majeský, Petr Vaněk, Marco Bonini, Toni Gojanovic, Goran Bogdan, Marek Vašut, Daniel Fischer

Režie: Jakub Kroner

Scénář: Adriana Kronerová

Kamera: Mário Ondriš

Hudba: Marián Čeky Čekovský

Slovensko / Česko / 95 min / romantický, komedie