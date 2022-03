RECENZE: Tajemství staré bambitky 2 je dobrá televizní pohádka, ale na kino nemá

Loupežník Karaba (Ondřej Vetchý) již dávno odložil svou bambitku na piedestal v královských komnatách, kde není vládne jeho dcera Anička (Kamila Janovičová) společně s dobrotivým ale trochu natvrdlým králem Jakubem (Tomáš Klus). Ovšem zlo bylo v království zažehnáno, zlotřilí rádcové Lorenc (Jiří Lábus) a Ferenc (Miroslav Vladyka) byli vyhnáni a hlavní těžiště nového příběhu království převážně opouští.

trailer Tajemství staré bambitky 2 | zdroj: YouTube

Rozběhnout nový příběh lásky s králem a královnou by jistě u diváků příliš nefungovalo. Nuže je potřeba se poohlédnout jinde. Jaká to náhoda, že ve vedlejším království vládne naivní a osamocená královna Jůlie (Veronika Khek Kubařová) a zrovna do tohoto království se vydali naši lotři z prvního dílu. Královna zmáhaná vládou si doposud nenašla ženicha, neboť před ní všichni prchnuli, protože je extrémně nešikovná a svou nešikovností způsobuje trable a zranění všem ve svém okolí. Jenže to našim filištínům nevadí vetřou se do královniny přízně, jenže ta záhy zjistí, že Lorenc a Ferenc nejsou dobrými rádci.

Příběh je plný náhodně se objevujících zvratů a událostí, které občas působí vynuceně, jako nástroj posunu děje. Za zmínku stojí zcela nerealistická cesta královny v sudu, do nějž spadne u nějakého známého včelaře. A v tomto sudu prosím, se dokutálí až do sousedního království. Zde samozřejmě narazí na dobře známého Karabu a hle, máme zde nový příběh lásky, jak se chudý hrnčíř králem stal.

Scénář Evžena Gogela, jež má na svědomí například Kameňáky, je obecně slabším místem pohádky, protože ve velmi nevyváženém duchu střídá potrhlé situace s vážně míněnými. Občas sice tento mix může fungovat, ale v tomto případě tomu tak rozhodně není.

Oproti předchozímu dílu se příliš nepovedly ani písničky, které jsou snad až na jednu výjimku do snímku naroubovány velmi násilně. Text některých je naprosto infantilní a jejich existence ve snímku je naprosto zbytečná, nicméně motivace je jasná – děti si je budou broukat.

Produkční kvality pak balancují na hraně televizní a filmové produkce, ale kostýmy vypadají celkem slušně, snad s výjimkou plastového brnění hradní stráže. Kamera je celkem neurážející a některé záběry jsou i docela promyšlené, nicméně je jich spíše méně než že by dominovaly. Ale obecně vzato se nad vizuálním stylem dá přimhouřit oko, protože jako celek docela funguje.

Pohádka Tajemství staré bambitky 2 se hodnotí velmi těžce. Především cílová skupina diváků je ze zcela jiné věkové kategorie a tam si dokážu představit, že pohádka bude fungovat. Ale starší diváci by o tom, co se v ní děje, neměli příliš přemýšlet, protože brzy prohlédnou nelogičnost některých událostí a jejich generické propojení. Pokud by se jednalo o televizní produkci, tak bychom asi dali opatrný palec nahoru, ale snímek si zjevně kladl větší ambice a v jejich naplnění mírně selhává, nicméně se nejedná o žádnou katastrofu. Ostatně, tržby v kinech po třech týdnech dosahují více než 34 miliónů korun a pohádku již vidělo přes 230 tisíc diváků, takže divácký úspěch je zdá se zaručen.

Celkové hodnocení: 50 %

Tajemství staré bambitky 2 (2022)

Hrají: Tomáš Klus, Kamila Janovičová, Ondřej Vetchý, Miroslav Vladyka, Jiří Lábus, Veronika Khek Kubařová, Petr Štěpánek, Otmar Brancuzský, Markéta Plánková, Václav Noid Bárta, Dita Zábranská, Vladimír Polák, Valentýna Bečková

Režie: Ivo Macharáček

Scénář: Evžen Gogela

Kamera: Jan Kvasnička

Hudba: Václav Noid Bárta

Česko / 104 min / pohádka