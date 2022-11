RECENZE: Dwayne Johnson se jako Black Adam zmůže jen na prázdné fráze a pěsti

Dwayne Johnson je bezesporu filmová hvězda světového kalibru. Tento statut se však příliš nezakládá na hereckých kvalitách, ale spíše na jeho oblíbenosti u mnoha oddaných fanoušků. I když, je pravdou, že pod vedením zkušeného režiséra ze sebe dokáže vysoukat ucházející herecké řemeslo. S režisérem snímku Jaume Colletem-Serrou již spolupracoval na průměrném dobrodružném snímku Expedice: Džungle a zřejmě si padli do noty, neboť jejich spolupráce pokračovala i na snímku Black Adam.

Jaume má na svém kontě celkem služné akční thrillery s Liamem Neesonem Neznámý, NON-STOP či Cizinec ve vlaku. V aktuálním snímku se Jaume také spolehnul na to, co mu jde nejlépe – na proud téměř neutuchající akce, která je jemně navlečena na vetchou kostru příběhu. A nejinak je tomu i tentokrát.

Black Adam má svým širokým záběrem, který začíná u mytologie a čarodějů a končí v postmoderním světě. Díky tomu má velký prostor k manévrov

ání a rozpracování skutečně zajímavých myšlenek, čehož se však nedočkáme. Bohužel se tvůrci omezili pouze na rozvržením světa, s nímž se v podstatě nepracuje a slouží jen jako divadelní kulisa, jež má minimální vliv na příběh samotný.

Děj klopýtavě postupuje kupředu, ale chybí mu nějaké skutečně nosné téma. Dějový oblouk postav je téměř neznatelný a jeho přítomnost je všem zúčastněným v podstatě jen na obtíž, protože se musejí věnovat i jemu, místo toho, na co se všichni těší nejvíc. V Black Adamovi jde totiž především o bitky.

Vlastně jich je tolik, že se zdá, že některé postavy se na plátně objeví jen proto, aby si to mohly s Black Adamem rozdat pěstmi a dostat pořádně natlučeno. Tuto strategii jsme již mohli u Jauma vidět ve snímcích zmíněných výše, ale u žánrového akčního snímku se nad podobným přístupem dá zamhouřit oko, ale u velkofilmu za dvě stě miliónů dolarů se tato liknavost pomíjí těžko. O to horší je, že snímek často vykrádá jiné filmy, v nichž hrají bitky také důležitou roli. Bohužel to dělá tak okatě a nenápaditě, že tím jen ukazuje svou bezradnost. Ne Dwayne fakt není druhý Bud Spencer.

Za zmínku stojí také zcela nahodilé zacházení s humorem à la Marvell. Vtípky jsou do snímku nasázeny s železnou pravidelností, ale jejich úroveň dosahuje humoru dvanáctiletého kluka, který se snaží zalíbit hloučku kamarádů. Už u Marvellu to s tím humorem občas přehánějí, ale u Black Adama jde vyloženě o trapné momenty, u nichž člověk neví, jestli se má smát, nebo odejít ze sálu.

A když už jsme u těch podivných rozhodnutí, Black Adam je snímek, který náleží do stejného světa jako Shazam a tak by bylo logické, kdyby se ve filmu tento superhrdina objevil alespoň na skok. Bohužel se objeví jen v podivné scénce po titulcích, která jen podtrhuje celkovou bezradnost ohledně směřování celého DCEU.

Black Adam je tak především barvami hýřící atrakcí, která chce na dvě hodiny zabavit diváka, aby nestihl přemýšlet o tom, co se skrývá pod naleštěnou skořápkou. Po celkem dobrém Batmanovi, který dal divákům alespoň naději, že se v DCEU vzpamatovali, tak přichází Black Adam, který vzniknuvší naděje velmi rychle vyrval z kořenů a ubezpečil všechny o tom, že producenti stále neví kudy kam. Pokud si vystačíte s plytkým příběhem, který je zabalený do barveného pozlátka a je od začátku do konce protkán průměrnými bitkami s notnou dávkou zpomalovaček, tak na Black Adama klidně vyrazte, protože v žádném jiném případě nelze snímek doporučit.

Celkové hodnocení: 40 %

Black Adam (2022)

