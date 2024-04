Týdenní výhled filmů: Dadaistický Dalí, zhýralost církve a rozštěpená americká společnost

Ve švech praskající nabídka kin se nafoukne o dalších 9 premiérových titulů, přičemž kina poslední dva týdny zejí prázdnotou. Nejnavštěvovanější film minulého týdne, jímž se stalo pokračování Krotitelů duchů, navštívilo pouze něco přes 11 tisíc diváků. Jde o nejslabšího vítěze víkendu za posledních 13 let. Celkově pak minulý týden kina navštívilo pouze 77 tisíc platících. Publikum se tak budou snažit nalákat tradičně četně navštěvované rodinné filmy, které tvoří třetinu týdenní nabídky. Prvním je česká letní komedie Prázdniny s broučkem, za níž stojí producenti úspěšné komedie Přišla v noci. Příběh se točí okolo dovolené, na kterou se rodina vydá obytným vozem. S dobrodružnou povahou se však budou teprve seznamovat a celá cesta se tak kvůli různorodým peripetiím značně protáhne. Snímek láká na obsazení v čele s Lukášem Příkazkým, Barborou Polákovou, Pavlem Zedníčkem, Pavlem Novým či čerstvým držitelem Českého lva Tomášem Jeřábkem.

O putování bude i dokumentární snímek Volání Antarktidy. Ten natočil renomovaný autor přírodopisných titulů z nordického prostředí Luc Jacquet, jehož filmografie jímá oscarem oceněné Putování tučňáků či cestu francouzských polárníků Nebe a led. Jeho novinku uvedl loňský festival v Locarnu a těží z estetiky černobílého obrazu, skrze nějž předkládá nejen život živočichů. ale i ekologický apel na šetrnost vůči planetě. Animované fantasy Jak zachránit draka se zase opírá o tradici legend starověké Číny a 3D počítačovou animaci. Představí fikční svět lidí a draků, kteří dříve žili jako přátelé, nyní jsou však kvůli lidské chamtivosti v rozporu. Navzdory okolnostem se vyvine pevné přátelství mezi malou sirotou a drakem. Oba se navzájem chrání a stojí proti nepřátelskému království, které draky nemilosrdně loví.

Mocenské machinace jsou hlavním tématem historického dramatu Papežův zákon, jenž natočil italský matador Marco Bellocchio. Zpracovává látku na základě skutečných událostí, kdy v 19. století papež Piux IX. nechal unést židovské dítě se záminkou, že bylo pokřtěno. Situace odstartuje náboženskou i společenskou revoluci, kde je ústředním padouchem samotná církev, která si klade výlučné právo na rozhodování o všech lidských osudech. Film vyniká staromilským akademismem, výkladem trpkých dějin i stylistickou prací s hloubkou prostoru. Unášení dětí se věnuje také horor Abigail, kde parta darebáků s vidinou výkupného unese potomky nebezpečného zločince. Skupina únosců tak postupně začne umírat. Neví totiž, jak silný oponent proti nim stojí.

Obdobně drsný je thriller Občanská válka, rozkreslující blízkou budoucnost Ameriky, jejíž společnost je rozštěpená na několik ideologických částí. Alex Garland, jenž dva roky zpátky vydal kreativní horor o mužské toxicitě Men, je i tentokrát nevybíravě kritický, umocňující bezmoc z krutosti světa, v němž aktuálně žijeme. O poznání radostnější a hravější je absurdní dadaistická hříčka filmařského solitéra Quentina Dupieuxe, který vytvořil filmy o obří mouše, časoprostorovém tunelu či vraždící pneumatice. Není tak divu, že právě on se rozhodl na plátna přenést téměř mystickou osobnost umělce Salvadora Dalího s vystihujícím názvem Daaaaaalí!. Nejde však ani tak o film o Dalím, jako spíš “dalíovský” film, zachycující jádro tvorby slavného surrealisty a jeho espritu. Hraje ho střídající se šestice herců, z nebe prší psi a racionalita se před ženou točící o něm dokument rozplývá.

Právě se přehrává: Daaaaaalí! - trailer Daaaaaalí! - trailer Video: YouTube

Nabídku uzavře dvojice tuzemských dokumentů. Divácky vstřícný Ten, co slaví každý den pochází z dílny režiséra Martina Vrbického, který se dlouhodobě zaměřuje na dokumentování extrémních sportů. Tentokrát přibližuje potem a dřinou protkaný svět horské cyklistiky, v níž sleduje osudy několika profesionálů, včetně takřka legendárního Michala Marošiho. Esejisticky laděné Vězení dějin renomovaného Jana Gogoly ml. a debutanta Matěje Hrudičky publikum zavede za neprostupné zdi uherskohradišťské věznice. Dnes již uzavřená věznice byla středobodem politických procesů. Film tak otevírá otázku tvoření dějin, ideologického pozadí a propojuje bolestivou minulosti s neméně bolestivou současností.

Novinky na VOD

Největším tahákem streamovacích platforem je seriál Fallout, vycházející z kultovní videoherní série. Načrtává barevný a nejednoznačný postapokalyptický svět, který se vinou jaderného výbuchu pomyslně zastavil v 50. letech. Z drtivé většiny oslavné recenze slibují neotřelou zábavu, která navazuje na úspěšné převyprávění videoherních předloh po vzoru The Last of Us či Super Mario Bros. Streamovat jej můžete na Amazon Prime, jehož předplatné se standardně drží na velmi vstřícných 79 korunách. O obdobně úspěšný se bude snažit i Netflix se Zackem Snyderem, který uvede druhou část rozmáchlého sci-fi Rebel Moon: Druhá část – Jizvonoška. První část kromě zarytého a lehce toxického fandomu režiséra dobře přijatá nebyla, uvidíme, zda se druhé části podaří reputaci napravit.

Veleúspěch však naopak platforma slaví s černobílým a pomale vyprávěným seriálem Ripley, který zpracovává osudy známého a ambivalentního protagonisty. Série se analyticky propadá do temné psychologie a díky suverénní stylistice nabízí odlišnou podívanou, než na kterou jsme z originální produkce Netflixu zvyklí. Pravděpodobně nejznámější filmovou adaptaci Tajemný pan Ripley z roku 1999 s Mattem Damonem v titulní roli si můžete naopak nově pustit na SkyShowtime.

Futuristickou animovanou minisérii Iwájú představila platforma Disney+, která v blízké budoucnosti sleduje vztah lidí a moderních technologií, se všemi pozitivy i negativy. Může sloužit jako vstřícná a divácky otevřená cesta pro děti, které se tak mohou seznámit se sci-fi žánrem a jeho možnostmi společenského přesahu. Vlajkovou lodí pro Apple TV+ je pak nová životopisná minisérie Franklin, kde se do role amerického státníka převtělil Michael Douglas. Nalézt ji můžete paralelně i na Canal+, jehož představitelé se v současnosti připravují i na originální českou produkci.