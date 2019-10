Karel Gott? Uměl si ze sebe udělat legraci. Troška, Pilarová a další vzpomínají na mistra

"Měl jsem štěstí, že jsem ho léta mohl znát. Karel Gott byl opravdu vzácný člověk, vzdělaný a inteligentní a přitom neuvěřitelně skromný, pozorný a vlídný," řekl Troška ČTK. Kdyby takových slušných lidí bylo více, dobře by bylo v naší zemi, dodal režisér, který do pohádky Z pekla štěstí 2 obsadil oblíbeného zpěváka do dvojrole Pánaboha a Lucifera.

"Došlo na Nietzscheho: Bůh je mrtev. Nebyl hrdina a věřil kdejaké konspiraci. Ale bavil lidi skoro 60 let, byl to hodnej člověk, byla s ním legrace, byl pozornej a pomáhal druhým. Jeho povahu bych si přál mít. Hvězdný život Karla Gotta se naplnil. Soustrast rodině a klobouk dolů," sdělil na twitteru Jan Hřebejk.

Došlo na Nietzeho: Bůh je mrtev. Nebyl hrdina a věřil kdejaké konspiraci. Ale bavil lidi skoro šedesát let, byl to hodnej člověk, byla s ním legrace, byl pozornej a pomáhal druhým. Jeho povahu bych si přál mít. Hvězdný život Karla Gotta se naplnil. Soustrast rodině a klobouk dolů — Jan Hřebejk (@JanHrebejk) October 2, 2019

Pro ČTK připojil vzpomínku na natáčení s Gottem, kde při nahrávání koncertu nezvládl jeden ze sboristů správně zazpívat tón.

"Karel Gott zakašlal, všem se omluvil a řekl: Promiňte, já jsem dnes nastydlý. A všichni věděli, že to nebyla jeho chyba. Měl tenhle typ pozornosti a já jsem si říkal, že jsem si nedovedl představit, že by mu kdokoli v tomto ohledu něco zazlíval. Setkal jsem se s ním mnohokrát, ale tohle mi utkvělo v paměti," řekl Hřebejk, který s Gottem natočil jednu z povídek v televizním cyklu Škoda lásky.

Herečka Jiřina Bohdalová kvůli svému pohnutí nechtěla odchod dlouholetého kolegy komentovat.

"Co k tomu mohu říct. Ať řeknu cokoliv, tak to vyzní jako fráze. A neříkat nic, to nejde, protože Karel znamenal pro spoustu lidí strašně moc. Mrzí mě to, když jsem ho viděla na oslavě jeho narozenin, tak mě nenapadlo, že je to naposledy. Je mi to moc líto, byl to kamarád," řekla ČTK zpěvačka Eva Pilarová.

zdroj: YouTube

Hudebník a organizátor festivalu Benátská! Petr Pečený si podle svých slov na Gottovi cenil zejména toho, že si uměl dělat legraci sám ze sebe. "To je u umělců jeho rozměru velmi neobvyklé. S Karlem jsme se naposledy potkali, když jsme za ním byli s Lou Fanánkem Hagenem u něho doma na Bertramce ohledně knížky vzpomínek, kterou psal. On od nás chtěl, abychom si vzpomněli na tu kapitolu, kdy jsme rozjeli akci Gott na hrad. Celou dobu vyprávěl vtipy a strašně jsme se u toho nasmáli. Strašně si vážím toho, že jsem ho mohl poznat a že jsme, myslím, byli přátelé," uvedl Pečený.

Zpěvačka a kytaristka Lenka Filipová označila Gotta za svůj vzor na jevišti. "Znala jsem ho od svých studentských let, kdy mi dal příležitost být jeho hostem a dal mi mnoho užitečných rad. Měla jsem příležitost se od něho hodně naučit. Vždycky jsem ho obdivovala a měla jsem k němu úctu dodnes, i když jsme si už jako kamarádi tykali. Byl to obdivuhodný pokorný člověk, který miloval svoji profesi," sdělila Filipová.

Gottův dlouholetý spolupracovník Felix Slováček na dotaz České televize, jak si Gotta bude připomínat, řekl: "Já si ho nemusím připomínat, já ho mám v sobě. Mám ho úplně pod kůží, já ho mám pořád v srdci."

Olga Malířová Špátová, která s Gottem natáčela dokumentární film, na zpěváka vzpomíná jako na statečného a vyrovnaného člověka. "Měl by být pro nás vzorem tím, jak byl slušný a gentlemanský. Nikdy jsem nezažila člověka s tak velkou kariérou, tak velkým talentem a současně tak slušného a s takovou pokorou," uvedla.