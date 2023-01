Holubová s Duškem opět spolu, tentokrát ve filmu Přání k narozeninám + VIDEO

„Já mám ve filmech už svoje osvědčené manžele - Polívku, Lábuse, Klepla a samozřejmě Duška,“ svěřila se na natáčení Eva Holubová. S Jaroslavem Duškem oba hráli například už ve filmu Pražská 5 režiséra Tomáše Vorla, nezapomenutelným párem se ovšem stali v roce 1998 po uvedení snímku režiséra Jana Hřebejka Pelíšky. Diváci je pak společně mohli vidět například i ve filmu Pupendo v roce 2003 a před rokem ve snímku Přání Ježíškovi.

Že bude hrát roli Arnošta, dědečka, otce a hlavně manžela Evy Holubové se Jaroslav Dušek dozvěděl od producentů filmu Přání k narozeninám na poslední chvíli. „Byl jsem překvapen nabídkou na další manželskou dvojici s Evou. Málem jsem v tomto filmu nemohl hrát kvůli jinému závazku, ale nakonec to dobře dopadlo a byl jsem obsazen do obou,“ odhalil střípky ze zákulisí oblíbený herec.

Jako dvojice si vyhovují. „Máme to spolu tak, že začínáme hrát vlastně už v kostymérně. Režisérka Marta Ferencová nás pozorovala, asi se jí to zalíbilo, a tak nás oba obsadila jako dvojici v obou filmech – Přání Ježíškovi i Přání k narozeninám,“ vysvětlila Eva Holubová. „Natáčení s ním bylo jako vždycky báječné,“ dodala.

Ve filmu Přání Ježíškovi si s Jaroslavem Duškem a Evou Holubovou zahrála i Veronika Khek Kubařová, která se objeví také v Přání k narozeninám. „Možná je to taková náhoda, ale s oběma jsem si vždycky přála pracovat. A tak mám velkou radost, že mi ona náhoda dopřává je potkávat opakovaně. Jsou to pro mě nesmírně inspirativní lidi nejen herecky, ale i lidsky,“ svěřila se herečka. A podobně to vidí i Matěj Hádek, který si ve filmu zahrál syna této dvojice. „Jsou skvělí, samozřejmě. Pan Dušek je chodící slunce a Evičku mám opravdu moc rád. Maminku mi nehraje poprvé a vždycky, když jsem s ní, mám pocit veliké blízkosti. Má opravdu krásnou duši,“ dodal herec.

Snímek Přání k narozeninám uvede do kin 19. ledna distribuční společnost Bioscop.