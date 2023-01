Film Přání k narozeninám se natáčel i na velmi frekventovaných místech

Zásadní roli tak sehrálo to, že režisérka pochází, stejně jako kameraman Marián Ondriš, ze Slovenska. „Česká část štábu se natáčení na Václavském náměstí opravdu obávala. U mě to byla spíš sladká nevědomost. Netušila jsem úplně přesně, do čeho jdeme. Navíc se umím úplně odpojit od okolí a vnímat pouze svoji práci, takže na mě panika z ruchu okolo úplně nepadala,“ svěřila se Marta Ferencová, která v Česku točila například už snímky Přání Ježíškovi nebo Řachanda.

To producent, scenárista a střihač filmu Adam Dvořák vyjadřoval své obavy i během natáčení. „Představte si, že natáčíte na nejrušnějším náměstí v téhle zemi a musíte si poradit s neutuchajícím tokem chodců, čumilů, aut… Prostě producentův sen,“ popsal se smíchem. „Byl to opravdu obrovský stres a improvizace, abychom stihli všechno, co jsme si naplánovali. Vznikly ale záběry, které jsou jedinečné a pro děj filmu důležité. Věřím, že to divák ocení,“ dodal o scénách, kdy se celá rodina vydá do centra Prahy hledat ztracené děti.

Václavák však nebyl jedinou problematickou lokalitou tohoto projektu. „Před natáčením jsou vždycky velké obavy z problematických lokací. A tady mezi ně patřila voda. Nikdy totiž nevíte, jaká bude, bude jí málo, nebo hodně, jaký bude proud, co udělá… Logicky je komplikovaná i doprava štábu, herců a techniky, protože pěkné lokace bývají samozřejmě hůře dostupné. Pracujete i s kaskadéry a herce musíte přesvědčit, že se nemusejí bát nastoupit do loděk. Nakonec to ale všechno dobře dopadlo a vlastně jsme si to všichni užili,“ svěřil se po natáčení producent, kterého podpořila i režisérka. „Ze záběrů na vodě jsem měla opravdu respekt a obavy, tam se mi uzavření do sebe úplně nedařilo. Vždyť nám tam do vody naskákala skoro polovina herců včetně dětských. Verunka Khek Kubařová a David Švehlík navíc padali z jezu… Obrovský respekt,“ podotkla Ferencová.

Že lehké obavy měli i sami herci, potvrdila i Eva Holubová. „Vody jsem se bála, bylo jí po deštích opravdu hodně. Všichni jsme naskákali do loděk na řece a odpluli. Ale neuvědomili jsme si, že se musíme vrátit proti proudu, pak se usušit, znovu naskákat do loděk a zase odplout. To zabralo spoustu času. Voda je živel, který se prostě musí respektovat. Když jsme brzy ráno točili na řece, přibyli navíc naštvaní rybáři, kteří na nás křičeli ‚běžte už s tím do pr…‘, a my si trpělivě říkali, že odejdou. Což se stalo, ale zase začali jezdit rafťáci…“

Čím se tedy herečka na place uklidňovala? „Celé natáčení jsem hodně čerpala z Jarouška Plesla a Matěje Hádka. Jarda je pevná klidná síla – přístav, Matěj kompenzuje náročné scény tím, že dělá blbiny, čímž baví ostatní a udržuje je v dobré náladě,“ uzavřela Holubová.

Snímek Přání k narozeninám dorazí do kin 19. ledna.