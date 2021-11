Lidé se naposledy rozloučili s Miroslavem Žbirkou, dorazila i Čaputová

Z důvodu platných protiepidemických nařízení byl vstup na smuteční obřad umožněn jen pozvaným osobám. Veřejnost mohla sledovat přenos na sociálních sítích nebo se rozloučit v prostoru před obřadní síní, kde byla umístěna kondolenční kniha.

Neúčast na posledním rozloučení ze zdravotních důvodů již dopředu avizovala zpěvačka Marika Gombitová, do Prahy naopak podruhé v tomto týdnu dorazila slovenská prezidentka Zuzana Čaputová.

Obřad začal za tónů hitu All You Need Is Love od jeho oblíbených Beatles, kteří byli velkou hudební inspirací. Zazněla však i Žbirkovy skladby, jako jedna z prvních píseň Fair Play.

Promluvili lidé, které před smrtí určil sám Zlatý slavík z roku 1982, mezi nimi novinář Honza Vedral, autor biografické knihy Zblízka. "Řadě lidí až v ten okamžik došlo, o jak výjimečného hudebníka, autora a člověka jsme přišli," řekl ke dni, kdy hudebník zemřel.

Vedral zavzpomínal na spolupráci na publikaci, zmínil třeba fakt, že Žbirka byl schopen několik dní nejíst, jak byl zabrán do hudby. Připomněl také dokument Meky, který o hudebníkovi natočil režisér Šimon Šafránek. Žbirkův příběh označil za jeden z nejúžasnějších v československé popmusic. "Díky za všechno, Meky," uzavřel svou řeč.

Po písni Čo bolí, to prebolí obřad uzavřela Balada o poľných vtákoch, jeden z největších hitů zesnulého hudebníka. Smuteční hosté se pak se Žbirkou rozloučili potleskem vestoje, zatímco se zatáhla opona.

Žbirka, bratislavský rodák s britskými kořeny a první slovenský Zlatý slavík z roku 1982, zemřel ve středu 10. listopadu na zápal plic. Bylo mu 69 let.