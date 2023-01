Kapela Arakain dnes oslaví 40. let na hudební scéně. Aleš Brichta pozvání své bývalé kapely odmítl

"Vždycky jsme chtěli dělat svoji práci co nejlépe, ale neodvážil bych se myslet, že nám to vydrží čtyři desetiletí. Toho by samozřejmě nešlo dosáhnout bez našich fanoušků, kteří nám po celou tuhle dlouhou dobu byli v našem putování katalyzátorem," uvedl kytarista Jiří Urban.

Arakain loni uspořádal druhou sérii výročních koncertů s výběrem z repertoáru uplynulých čtyř desetiletí pod názvem 40LETour2. Podzimní koncerty se lišily od jarního turné, osou byly stěžejní skladby reprezentující každou z desek nebo klipů. V O2 universum se oba loňské programy protnou.

"Škoda rozhodnutí Aleše Brichty, domnívali jsme se, že dvacet let úspěšné sólové kariéry konečně mohlo dát nadhled nad jeho nechutí představit se fanouškům s Arakainem alespoň výjimečně," sdělil spoluzakladatel Arakainu Urban.

Současnou sestavu Arakainu tvoří kytaristé Urban a Miroslav Mach, zpěvák Jan Toužimský, na bicí hraje Lukáš Doksanský a nový baskytarista je Marek Loučka. Kapela vznikla na počátku roku 1982 v Praze. V roce 2000 získala cenu České hudební akademie Anděl. Trvalou popularitu kapely potvrdilo i 13. místo Arakainu v anketě populární hudby Český slavík, nejvyšší umístění v daném žánru.