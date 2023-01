Natáčení filmu Přání k narozeninám bylo jako letní tábor

I samotní herci souhlasně přitakali. „Jedna z nejhezčích věcí na světě je, když se ráno těšíte do práce na své kolegy. To je napříč profesemi. A přesně to se nám dělo. Chemie týmu fungovala perfektně, všechno bylo dobře poskládané,“ vysvětlil Matěj Hádek. Jeho slova podpořila i herečka Veronika Khek Kubařová. „Jedním slovem bylo pro mě tohle natáčení dárek. Dárek v podobě výjimečných setkání s výjimečnými lidmi.“

Možná k dobré náladě přispělo i počasí, protože se film natáčel v létě v době prázdnin. „Mám rád prázdninové natáčení. A když se sejdou lidi, kteří se mají rádi a mají na svět podobný pohled, spojuje je smysl pro humor, je to vždycky za odměnu. A tohle byl dream team! Všichni byli skvělí,“ přispěl svým pohledem na komedii Přání k narozeninám herec Jaroslav Plesl. „Díky tomu, jaká se sešla skupina lidí, jsem měla časté záchvaty smíchu už během natáčení. Nezáviděla jsem Martě, že nás musí hnát do práce, protože jsme byli jako děti na táboře, které si pořád někde štěbetají. Ale ona chápe, že když se herci dobře cítí na place, atmosféra se odrazí i ve filmu. Takže nás nechávala zažít si radost ze setkání a dělat blbinky. A my jsme zase díky tomu pokorně zvládali náročné situace, kdy nás tlačil čas nebo velká únava,“ dodala Simona Babčáková.

Že na natáčení budou dlouho vzpomínat všichni, potvrdil i Tomáš Klus. „Věřím, že to pro mě poslední klapkou neskončilo. Třeba s Matějem Hádkem jsme se domluvili, že si budeme psát. Příměrem k natáčení je podle mě letní tábor s úžasnou partou, se skvělými vedoucími, kde nám výborně vařili, a rád bych si přidal ještě další turnus,“ zakončil herec.



Snímek Přání k narozeninám, jehož hrdým mediálním partnerem je server EuroZprávy.cz, dorazí do kin 19. ledna.