Burunďanka, která rodila při vstupním testu, dostala práci

Loni v říjnu přišla složit vstupní test, který měl rozhodnout o její příští práci. Porodní bolesti přišly velmi náhle, takže ji jeden z přítomných odvezl rychle do porodnice na motocyklu.

Manigirubuntuové se podle BBC narodila zdravá holčička, která je jejím třetím dítětem. Žena ji ale nechala na klinice se zdravotnicí a odjela zpět na místo, kde se konaly pohovory. Test dokončila s výborným výsledkem a nyní má díky tomu práci.

L'examen devait commencer à 8 heures, mais le devoir n'était toujours pas arrivé à 10 heures, heure à laquelle #Manigirubuntu a dit qu'elle ne pouvait plus supporter la douleur. https://t.co/8hrMkLCB6f — BBC News Afrique (@bbcafrique) November 22, 2019

"Hodně jsem pro ten vstupní test obětovala, práci jsem potřebovala," řekla. Protože zatím nenašla vhodné hlídání, nosí s sebou miminko do školy přivázané na zádech. Do práce to má z domova hodinu chůze.