Herečka Demi Moore byla v 15 letech znásilněna, útočník za to zaplatil 500 dolarů

"Bylo to znásilnění a byla to devastující zrada," prohlásila v televizi novinářka Diane Sawyerová, která s dnes šestapadesátiletou Mooreovou hovořila. Mooreové bylo patnáct, když prý jednou přišla domů a uviděla staršího muže, kterého znala. Po znásilnění se jí zeptal, jaké to je, když z ní vlastní matka dělá děvku.

