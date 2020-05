Může citron nebo zelí škodit zdraví? Vědci řekli, proč bychom po nich měli sníst sýr

Malý britský výzkum se zakládal na 30 dobrovolnících, kteří byli rozděleni do dvou skupin a po dobu osmi týdnů bylo jedné skupině podáváno „protizánětlivé“ jídlo. To znamená, že dobrovolníkům byly podávané potraviny snížené o živočišnou bílkovinu a zpracované uhlohydráty, a naopak se zvýšil příjem vitamínu C a D, Omega3 mastných kyselin, antioxidanty, rostlinné dusičnany a vláknina. Skupina vykazovala výrazně nižší krvácení dásní ve srovnání s kontrolní skupinou. BBC uvádí, že tato studie nebyla recenzována a je nutný další výzkum.

Podle dietoložky Anny Groomové jsou právě vitamíny C a D společně s vápníkem a fosforem nejdůležitější složkou pro zdravá ústa. „Vitamín C udržuje zdravé dásně, protože se váže na kolagen a jeho nedostatek je spojený s krvácením dásní,“ uvedla Groomová pro BBC. Vitamín D je podle jejích slov nezbytný pro udržení vápníku v těle a v kombinaci s fosforem udržuje naše zuby zdravé.

Vitamín C nalezneme v paprikách, rajčatech, brokolici, a i v bramborách, zatímco vitamín D se vyskytuje v tučných rybách, vejcích a mase, kde se vyskytuje také fosfor. Fosfor je nalezneme v mléčných výrobcích, v oříškách a sušených plodech. Vápník se vyskytuje nejen v mléčných výrobcích, ale také v pomerančích nebo v zelených listech.

Potraviny, které nám svým obsahem vitamínů a minerálů pomáhají ke zdravějším zubům a dásním patří i mezi viníky, které nám poškozují nejen zubní sklovinu, ale mohou přispět také k větší kazivosti. Citrón patří mezi největší paradoxy, protože obsahuje nejen vitamín C, ale i vitamín D, který je podle odborníků velmi prospěšný, ale pokud dostanete chuť na čaj s citrónem, už je to pro zuby problém, protože citrón v horké vodě má erozivní účinky na zubní sklovinu.

Sušené plody, které obsahují tolik prospěšný fosfor se lepí na zuby a špatně se odstraňuje, což má za následek pravděpodobnost zubního kazu. Kyselost zubům taky neprospívá a fermentované potraviny jako kysané zelí, které je nejen výborných zdrojem vitamínu C, ale i fosforu a vápníku, můžou poškodit zubní sklovinu. Podle odborníků je nejlepší po jídle užít žvýkačku bez cukru nebo kousek sýra, který zneutralizuje účinky anebo si jednoduše vypláchnout ústa vodou.

Odborníci varují také před vysokým obsahem cukru ale i škrobu v potravinách, protože jejich konzumací klesne PH v ústech a tím se prostředí stává kyselejší a bakterie se začnou množit. „Pokud tyto potraviny neustále svačíte, vaše zuby nebudou mít pauzu od kyselého prostředí, které vede k zubním kazům,“ varoval Damien Walmsley, vědecký poradce britské zubní asociace a dodává, že varování se týká i klasického ovoce, které je třeba omezit maximálně na dvě až tři denně. Podle Walmsleye je důležité i jídlo hodně rozžvýkat, protože sliny jsou zásadité a „pomáhají k ředění sladkých nebo kyselých potravin, které neutralizují kyselinu a chrání tak zuby před rozpadem“.