Přílišné teplo prý škodí více než zima. Jak se vytápěly domácnosti před sto lety?

Zastánci esoteriky, nebo skutečností či jevů, kterým člověk ne zcela, a ne vždy úplně rozumí, mi jistě dají za pravdu, že události, které se dnes a denně dějí, jsou odplatou za to, že jsme museli dělat dlouhou dobu lidem, Zemi a já nevím ještě komu všemu, pěkně zle. Proč? Tak třeba během října oznámená zpráva - při pro řadu lidí už tak nezvladatelných cenách plynu, elektřiny a dalších paliv - říká, že by Evropu mohla v prosinci zasáhnout výraznější studená vlna. Ta by s největší pravděpodobností negativně ovlivnila nejen ceny paliv, ale i výrazně zamávala s hospodařením plynu.