Za oslavu Vánoc do žaláře? Zavřou vás nejen v muslimských zemích

Pohádkové postavy Grinch a zlá čarodějnice Stormella (Rudolf s červeným nosem) patrně nejsou jediní, komu leží Vánoce v žaludku. Pifku na ně mají kromě ortodoxních muslimských zemí také komunistické režimy. Socialistické Československo se paradoxně k přímému zákazu vánočních svátků neuchýlilo, neboť je zřejmě i soudruzi považovali za oslavy klidu a míru, a navíc k tomu už v tak dost ateistické zemi neviděli důvod. Jiný přístup ale volila například Albánie nebo Severní Korea.

8 zemí, v nichž jsou nebo byly zakázány Vánoce:

1) Saúdská Arábie

Wahhábistická Saúdská Arábie je jedním z nejhorších míst, které byste si mohli vybrat pro oslavu Vánoc. Režim v roce 2015 potvrdil v tamním tisku, že oslava jakýchkoliv křesťanských svátků je v konzervativním islámském království zcela zakázaná, a že se to týká i areálů, v nichž jsou ubytováni zahraniční pracovnici (zpravidla zdravotní personál). Šejk Mohammed Al-Oraifi v reakci na oslavu vánočních svátků v saúdskoarabské nemocnici řekl, že je v rozporu s islámskými hodnotami umožnit jinověrcům slavit narození jejich Božího syna. Ne všechny muslimské země ale volí takový přístup - například šíitský Írán.

2) Anglie

Jedná se o starou praxi, která se dnes už nevyužívá, takže nepropadejte panice. 17. století se neslo v duchu sporů o Vánoce. Jednalo se o období 1647-1660, kdy se v Anglii hlásilo o slovo Puritánské hnutí vedené Oliverem Cromwellem. To sice neusilovalo o přímý zákaz křesťanských Vánoc, ale v jistém smyslu je potlačovalo. Puritáni totiž zastávali názor, ž Vánoce probouzí v lidech hříšné myšlenky. Z tohoto důvodu se například prosazovalo, aby všechny obchody musely být i během nich otevřené.

3) Severní Korea

Vedení KLDR navzdory své proklamaci o náboženské svobodě tvrdě prosazuje ateismus a křesťanské Vánoce považuje za imperialistické, a tudíž nebezpečné. V zemi je uplatňována takzvaná ideologie Čučche spočívající v pokud možno co největší nezávislosti na okolním světě. Do Severní Koreje nelze cestovat v rámci individuální turistiky, nýbrž pouze prostřednictvím specializovaných cestovních kanceláři. Byly zaznamenány případy věznění cizinců, kteří se do země pokoušeli propašovat Bibli. Chcete-li si nostalgicky zavzpomínat na staré dobré časy, pak si na Vánoce můžete nechat zajít chuť. KLDR není Československo. Případné se oslavy se zde za obrovského rizika odehrávají v anonymitě.

4) Tádžikistán

Další zemí, která vyhlásila Vánocům válku, je postsovětský Tádžikistán. Začalo to zákazem promítání ruské verze filmu Santa Claus Father Frost a skončilo vydáním vyhlášky proti zdobení vánočních stromků a rozdávání dárků v tádžických školách. Vánoce si tedy mohou tamní děti oslavit pouze doma s rodiči, a to tak aby se o tom nikdo nedozvěděl. Námi dobře známé socialistické "co říkáme doma, neříkáme venku".

5) Brunej

Vánoce jsou zakázané také v Sultanátu Brunej. Osobám usvědčeným z jejich oslav hrozí až pětileté vězení. Nemuslimská menšina tak může opět činit pouze skrytě a anonymně. Ministerstvo pro náboženské otázky uvedlo jako důvod této právní úpravy obavy z ohrožení muslimského cítění většiny obyvatel.

6) Albánie

Komunistická Albánie se stala prvním čistě ateistickým státem. Přijetí zákazu křesťanství v roce 1967 znamenalo také plošný zákaz oslavování Vánoc. Osobám usvědčeným z trestného činu náboženské propagandy, výroby a distribuce náboženské literatury hrozilo až 10 let vězení. Režim diktátora Envera Hodži, který znamenal mezinárodní izolaci, měl za následek zničení spousty kulturních památek. Vánoce byly opět povoleny až v roce 1990, kdy se komunistický režim zhroutil.

7) Spojené státy americké

Myslíte, že v kolébce svobody a demokracie něco takového není možné? Pak jste na omylu! Prohibice nebyla jediným z dnešního pohledu nesmyslným zákazem. Podobně jako v Anglii, i zda se jednalo o dílo Puritánů. První oficiální zákaz Vánoc vydala kolonie Massauchusetts Bay v roce 1659 a platil až do roku 1681. Sankce ale byly mírné. K federální legalizaci Vánoc došlo až v roce 1840.

8) Čína

Státní převrat v roce 1949 taktéž vedl k diskuzím o osudu křesťanských Vánoc. Jejich oslavy sice nebyly nikdy oficiálně zakázány, ale komunistická propaganda o nich vždy mluvila jako o komerčním svátku, aby je zbavila křesťanského ducha. Každopádně pokud byste chtěli na Vánoce odjet do Pekingu, není se čeho bát. Budete se zde cítit jako v jakékoli jiné západní metropoli.