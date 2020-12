Zemřel nejslavnější indický "sexpert", jeho rady přitáhly i pozornost cenzorů

Ve svém sloupku v listu Mumbai Mirror odpovídal na otázky tisíců Indů a radil jim s nezvyklou otevřeností i vtipem. Tím rychle přitáhl značný zájem - i pozornost cenzury, protože sex je stále v mnoha indických domácnostech otázkou, o níž se nemluví.

"Dokud jsme nezačali vydávat jeho sloupek, objevovala se v indických médiích slova jako 'penis' nebo 'vagína' jen velmi zřídka - pokud vůbec," řekla v roce 2014 BBC šéfredaktorka Mumbai Mirror. List se podle jejích slov musel vypořádat s obviněními z obscénnosti, s žalobami i nenávistnými dopisy, ale přínosy sexuologického sloupku převážily všechny problémy, jimž musel list čelit. "Jen v samotném listu doktor Vatsa odpověděl na otázky 20.000 čtenářů," dodala šéfredaktorka.

Před svým úspěšným sloupkem v listu Mumbai Mirror psal už v 60. letech 20. století podobnou rubriku pro jeden ženský časopis. Tehdy mu táhlo na čtyřicítku. "Musím přiznat, že jsem ještě neměl příliš mnoho zkušeností," svěřil se v roce 2014 v rozhovoru BBC.

Brzy si uvědomil, že mnoho problémů, kvůli kterým mu čtenáři píší, vychází z nedostatku sexuální výchovy. Tím začala jeho celoživotní mise prosadit lepší informovanost v této oblasti - nejprve prostřednictvím Indického svazu plánovaného rodičovství (FPAI), a poté s pomocí své vlastní organizace.

V roce 1974 přesvědčil FPAI, aby zavedla do školství program sexuálního poradenství. V té době byl jakýkoli hovor o sexu velké tabu - mnozí měli pocit, že jsou jeho návrhy pornografické, zatímco zdravotním profesionálům připadaly "nevědecké". FPAI ho nicméně podpořila a vytvořila první indické vzdělávací, poradenské a terapeutické středisko pro záležitosti pohlavního života.

Razil postoj, že sex je radostnou věcí - a v tomto duchu také odpovídal na otázky a problémy svých čtenářů. BBC vybrala několik ukázek:

"Před dvěma dny jsem měl nechráněný styk se svou přítelkyní. Abychom zabránili početí, koupili jsme pohotovostní antikoncepční pilulku. Ale v rozrušení jsem ji spolkl místo ní. Může mi to způsobit nějaké komplikace?"

- Příště prosím použijte kondom a dejte si pozor, abyste ho taky nespolkl.

"Slyšel jsem, že jakákoli kyselá látka zabrání těhotenství. Můžu přítelkyni nalít do vagíny po styku pár kapek citrónu nebo pomeranče? Neublíží jí to?"

- Jste snad prodavač pouličního občerstvení? Odkud máte tenhle divný nápad? Existuje spousta dalších bezpečných a snadných způsobů kontroly početí. Můžete třeba použít prezervativ.

"Když mám čtyřikrát za den pohlavní styk, cítím se další den slabý, asi na pět minut se mi rozostří zrak a nevidím nic jasně. Pomozte, prosím."

- A co byste čekal? Výkřiky "hurá" a "vítej, šampióne!" po celém městě?

"Mám malý penis a zdá se, že nedokážu svou přítelkyni uspokojit. Astrolog mi poradil, abych ho každý den na 15 minut vytáhl a odříkával přitom modlitbu. Už to provádím měsíc, ale nepomohlo to. Co bych měl dělat?"

- Kdyby měl pravdu, pak by většina mužů měla penis po kolena. Bůh nepomáhá naivním, bláhovým mužům. Raději navštivte sexuologa, který vás může naučit umění milovat.

"Moje rodina žádá, abych se oženil. Jak se můžu ujistit, že je dívka panna?"

- Doporučuju, abyste se neženil. Pokud nenajmete detektivy, neexistuje způsob, jak to zjistit. Ušetřete všechny ubohé dívky své podezíravé mysli.