KOMENTÁŘ: Fialova vláda dá lidem šanci chovat se zodpovědně. Neměla by ale covid podcenit

V posledních měsících jsou pojmy jako "demokracie" nebo "svoboda" mnohdy vykládány mylně. Nejvíce pak lidmi, které můžeme označit za antivaxery nebo dezinformátory. Osobní svoboda přitom sahá jen do té míry, dokud nepoškozuje jiného člověka, a pandemická společnost je sama o sobě poškozena koronavirovou nákazou více než dost.

V tu chvíli je potřeba najít kompromis, který vzejde ze zachování klasických demokratických principů, zároveň ale bude včas zavádět a vyžadovat efektivní a rozumná opatření, která mají za cíl zachraňovat lidské životy. Nejde o lehký úkol a není tajemstvím, že předchozí vládě se vůbec nepovedl.

S nadějí lze proto vyhlížet nové osazenstvo Strakovy akademie, které se už stihlo jasně vymezit proti některým praktikám minulé Babišovy vlády. Situaci má o to těžší, že stát přebírá po Babišovi v dosti rozmláceném stavu, na druhou stranu už máme aspoň první náznaky toho, co vše se dříve či později zruší. Co ale nevíme je to podstatné, a sice co se naopak zavede.

Za velké plus lze považovat přístup, kdy chce nastupující kabinet dát nejprve možnost veřejnosti dokázat, jestli dovede vzít rozum do hrsti a chovat se tak, aby se šíření nemoci omezilo na minimum. Na druhou stranu jsou ale lidé pandemií unavení a doporučení vlády tak mohou mít stejný efekt jako házení hrachu na stěnu, zejména pak u odmítačů covidu či vakcinace, což samo o sobě svědčí o jejich nízké zodpovědnosti.

Je dobré mít na paměti i fakt, že aktuálně klesající počty nakažených neznamenají, že jsme současnou vlnu covidu porazili. Ostatně není nic lepšího, než se poučit z minulosti. Před rokem, 20. prosince 2020, činil denní nárůst nakažených 3400 lidí. Pár dní před tím se pohyboval mezi 5 až 8 tisíci za den. 30. prosince už přibylo nakažených 17 tisíc...

Česko se následně ponořilo do vlny, která si vyžádala přísné restrikce a která připravila o život tisíce lidí. Není vyloučeno, že stejnou situaci nezažijeme znovu, o to více s variantou omikron, která se dle všeho šíří mnohem rychleji. Má ale i jiná specifika, první studie ukazují, že umí částečně obcházet imunitu, a nejen že zřejmě nezpůsobuje mírnější průběh nemoci, ale naopak dokáže nakažené dostat do nemocnic dříve, než delta.

Realita pochopitelně může být mírně odlišná, to ale zatím nevíme. A právě v takovou chvíli by měla na scénu nastoupit prevence. Opatření, která jsou v boji s pandemií nutná, neboť ze zkušeností víme, že reakční doba je v případě covidu dva týdny. A situace v evropských zemích, kde se omikron usadil, ukazují, že jistá opatření nutná budou. Ostatně zvažuje je už i Británie, která se zuby nehty zdráhala lockdownu.

Od nové vlády ale bohužel zatím stále nevíme, jaká opatření můžeme čekat. Nutno jí přičíst ke cti, že na zbrklé a zběsilé zavádění plošných restrikcí kabinet Petra Fialy nehraje, zároveň ale není moc bezpečné v této nejisté době slibovat nesplnitelné.

Odmítnutí prodloužení nouzového stavu nebo snaha o udržení otevřených škol za každou cenu mohou totiž rychle vzít za své, o to více, když v karanténě končí stále více tříd a školy se aktuálně v některých krajích řadí mezi největší ohniska šíření nákazy. Přidejme k tomu Plagovo odmítnutí prodloužení vánočních prázdnin, setkávání lidí během svátků a zcela jistě i hromadné silvestrovské oslavy, které si Češi prostě neodpustí.

V tu chvíli máme dobře nakročeno na další nárůsty nakažených, které se mohou počátkem roku negativně projevit ve službách, provozovnách i v chodu nemocnic. Pak už ale bude pozdě na zavádění prevence, pak už se budou pouze sanovat škody. A jelikož vláda veřejnosti zatím neprezentovala žádný plán boje s covidem, těžko říct, jakou budoucnost můžeme očekávat.

Přesto je plně v pořádku, že se chce demokratická vláda vyvarovat chyb, které dělali její předchůdci. Zavádění restrikcí s předstihem a až v krajních případech také jistě řada voličů ocení, každá mince má ale dvě strany A je třeba mít na paměti, že podceňování covidu a pozdní opatření jsou jedním z nejvýraznějších Babišových přešlapů a vládnoucí koalice by je neměla opakovat.

Neměla by se snažit vyhradit vůči minulé vládě tím, že za každou cenu zruší opatření, která měla smysl, nebo se pokusí vrátit život do normálu předčasně. Na druhou stranu je dobře, že vláda vnímá únavu veřejnosti z dlouhého boje s nemocí a snaží se jí maximálně vyjít vstříc. Teď je řada na lidech, aby sami ukázali, že se dokáží chovat zodpovědně.