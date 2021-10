Volby 2021: Ve hře je svoboda, odpovědnost i dobrá nálada. Nepropásněme svátek demokracie, vyžehlené košile už čekají

Většina z nás nadcházející dva dny bere jistě vážně. Mnohým už doma na ramínku visí zářivě bílá vyžehlená košile, kterou si po příchodu z práce obléknete, dámy se ještě rozhodují, jaký kostýmek si vyberou, než se odeberou do volební místnosti. Ano, jsme svědky slavnostní atmosféry, kdy si zvolíme novou exekutivu. Bylo by dobré nabízenou příležitost využít a jít hlasovat. Lamentováním na poměry v republice při orosené sklenici piva v restauracích nic nezmůžeme. Právě dnes a v sobotu můžeme dát naplno svoji nespokojenost a vystavit stopku těm, kteří nás iritují, zklamali, anebo naše hlasy z předchozích voleb absolutně ignorovali. Nenechejte se zviklat, že jeden hlas nic neovlivní, nepropásněte svátek demokracie.

Nikdo za nás osobní problémy a starosti nevyřeší

Redakce EuroZprávy.cz Vás rozhodně nebude vybízet, jakou stranu, hnutí, či koalice máte volit. Z novinářského hlediska bychom porušili etiku a také zákon. A navíc bychom popřeli princip svobodných demokratických voleb. Agitovat rozhodně nebudeme. Více jak čtyřicet let nesvobody, kdy jsme museli volit podle předem připravených povinných not, opravdu stačilo. Každý má právo na svoji volbu, ale zároveň je nutné si uvědomit, že za svůj hlas neseme plně odpovědnost.

Pravděpodobně jste už alergičtí na neustálou poznámku, že letošní volby jsou těmi nejdůležitějšími od roku 1990. Někomu se zmíněná rétorika může zdát už jako fráze či klišé, ale Česká republika opravdu stojí na křižovatce. Bývalý prezident Václav Havel by zřejmě stejně jako 1. ledna 1990 při svém historicky úvodním novoročním projevu řekl, že naše země nevzkvétá. Bohužel by měl zase pravdu. Roste její zadlužení a orientace státu pomalu přestává směřovat na Západ. Nebylo by nyní rozhodně vhodné detailně rozepisovat, kdo za současnost může, anebo zda opozice byla skutečně tak slabá. Dnes na politologické rozbory opravdu není správná nálada a nedovolili bychom si vás skutečně nikterak ovlivňovat.

Někteří z nás volí určité subjekty, neboť jsou přesvědčeni, že z jejich slibů budou různě profitovat a stanou se bezstarostnými. Už významný představitel moderního liberalismu rakousko-britský filozof sir Karl Raimund Popper prohlásil: „Nevolíme politickou svobodu proto, že nám slibuje to, či ono. Volíme ji proto, že umožňuje jedinou důstojnou formu lidské koexistence, jedinou formu, ve které můžeme být plně odpovědní sami za sebe.“ Jeho slova bychom skutečně při cestě do volební místnosti měli mít na paměti.

Demokracie není anarchie. Nabízí nám svobodu, která je ale vyvážena odpovědností každého jedince ve společnosti. Pokud někdo tvrdí, že za vás vše vyřeší, odstraní vám překážky z životní cesty, stanete se jeho otrokem a nebudete pak moci svobodně dýchat. Nikdo za nás naše osobní problémy a starosti nevyřeší. Volby jsou totiž o osobní odpovědnosti. Prezident pan Václav Havel před téměř třiceti lety v roce 1992 občanům radil: „Žádám vás snažně, abyste nepodpořili ty, kteří vám slibují, že všechno vyřeší za vás. Takoví lidé chtějí, abyste jen mlčeli, poslouchali a drželi krok. Žádám vás snažně, abyste nepodpořili ty, kteří mají diktátorské sklony, příliš často mění názory, nejsou schopni se domluvit s jinými, nabízejí různá dobrodružná, nepromyšlená a neodpovědná řešení a kteří by se nejraději vrátili k centralistickému řízení všech našich společných věcí.“ Jeho slova jsou v současné době možná ještě aktuálnější než tehdy.

Doufejme, že demokracie vhozením lístku do urny neskončí

Ano, různé sliby mohou znít lahodně a zatemnit i zdravý rozum. Ale pak zákonitě přijde kruté vystřízlivění, dostaví se povolební kocovina. Mohli bychom se opět dostat do doby, která zde už byla. Opět by nám někdo mohl nakazovat, že nemůžeme nosit dlouhé vlasy, oblékat bundy amerického střihu, anebo bychom zase museli mlčet a své názory říkat jen tiše doma, aby nás ani soused přes zeď neslyšel a neudal. Už také nechceme zažít další fronty na banány či hygienické prostředky.

Letošní volby jsou především o svobodě, odpovědnosti i vládě práva. A také o dobré náladě po nich. Občas se bereme až příliš vážně. Stačí se podívat na ulice, kolik zachmuřených a podrážděných tváří na nich spatříme. Už se neumíme smát, ztratili jsme nadhled a z našich úst se bohužel čím dál více šíří vulgarity. V nynější atmosféře se vytrácí pochopení pro druhé. Bohužel.

Přejme si, aby náš hlas byl po celé čtyři roky respektován a nemuseli jsme litovat, koho jsme v říjnu 2021 podpořili. Bývalý premiér Spojeného království sir Winston Churchill, mistr bonmotů, o volbách prohlásil štiplavou poznámku: „Demokracie začíná oblečením saka a odchodem do volební místnosti a končí vhozením lístku do urny.“ Věřme, že tentokrát citát politika světového formátu a nositele Nobelovy ceny za literaturu nebude v kontextu s českými parlamentními volbami platit. Doufejme, že i po uzavření místností budou představitelé země náš názor opravdu respektovat a demokracie nebude limitována jen volebním aktem.

Ale už dost filozofování. Za chvíli půjdeme všichni volit. Zářivě bílé, vyžehlené košile i dámské kostýmky jsou už nedočkavé, až je oblečeme a svědomitě rozhodneme o osudu země. Nezapomeňte si na cestu do volební místnosti přibalit rovněž úsměv, se kterým jde všechno lépe. Ať máte, vážení čtenáři, po oba dny šťastnou ruku.

Vaše redakce EuroZprávy.cz