Chladnější počasí už klepe na dveře. Změna má být jen krátkodobá

Aktuálně je nad Českem poměrně hodně přeháněk, místy je déšť díky vnořené konvekci i celkem intenzivní. Během večerních a nočních hodin ale od severozápadu poměrně rychle ustane, podotkli meteorologové.

"Zítra nás čeká srážek plošně méně, i když sluníčka bude zatím málo - vyjasní se plošněji až v noci na neděli. Místo plošnějšího deště se během odpoledne také objeví lokálnější přeháňky," stojí v předpovědi.

V neděli už bude většinou slunečno, teploty po ránu ale hodně klesnou a dokonce se objeví zejména na západě Čech i přízemní mrazíky. Přes den bude počasí ideální na výlet, i když teploty se budou odpoledne pohybovat jen kolem 13 °C.

"Nejchladnější ráno ale bude to pondělní, takže se při ranní cestě do práce dobře oblečte. Ranní teploty se ve 2 metrech budou pohybovat jen kolem +3 °C a přízemní mrazíky budou četné. Přes den nás ale od západu už začne ovlivňovat okraj tlakové níže a postupně se v dalších dnech oteplí. Ochlazení to tak bude jen krátkodobé," dodali meteorologové.