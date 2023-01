Francie zažila nejteplejší rok v historii měření

Lidé, kteří nebudou moci volit prezidenta ve své domovské obci, mají poslední šanci do dnešních 16:00 písemně požádat o voličský průkaz. Umožní jim hlasovat v kterékoli volební místnosti v Česku i v zahraničí. Mohou požádat najednou jak o průkaz pro první kolo volby 13. a 14. ledna, tak pro předpokládané finále na konci ledna. Opozdilci budou moci o průkaz požádat místně příslušný obecní, případně zastupitelský úřad, ještě osobně, a to do 11. ledna také do 16:00.

Zdroj: ČTK