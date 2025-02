Mrazivé počasí vydrží až do čtvrtka, zopakovali meteorologové ve výstraze

Hegemonie hnutí ANO v průzkumech před letošními parlamentními volbami pokračuje. Andreje Babiše a spol. by podle nejnovějšího šetření agentury STEM pro CNN Prima News volila více než třetina voličů. Do Poslanecké sněmovny by se dostalo šest kandidujících subjektů.

Zdroj: Jan Hrabě