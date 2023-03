Počasí bude v březnu chladnější než obvykle. Žene se další sněžení

Podle měsíčního výhledu počasí mají být příští čtyři týdny jako celek chladnější, než je v této části roku obvyklé. Ochladí se už v pátek, kdy se obloha začne zatahovat a denní teploty budou mírně klesat.

Víkend by měl do Česka přinést sněhové přeháňky. V nížinách meteorologové očekávají déšť se sněhem. V noci bude nejčastěji mezi nulou a čtyřmi stupni, přes den se oteplí až na šest stupňů Celsia.

Příští týdny, tedy období do 26. března, budou jako celek studené. Teplotně podprůměrná by měla být první polovina předpovídaného období, tedy ode dneška do 12. března.

Pro zbylé dva týdny už meteorologové předpokládají teploty typické pro druhou polovinu března.

Výrazněji by se příští čtyři týdny neměly vymykat ani množstvím deště či sněhu. "Srážkově očekáváme jednotlivé týdny předpovědi v mezích dlouhodobého průměru," uvádí ČHMÚ v měsíčním výhledu.