Počasí může být nebezpečné pro chodce i řidiče, varují meteorologové

Zima se v posledních dnech vrátila do Česka, sníh na nějaký čas pokryl i místa v nižších polohách. Milovníci lyžování to pochopitelně přivítali, podobně na to zřejmě nahlížejí i meteorologové. Zvlášť když předcházející období bylo nejteplejší v historii měření.