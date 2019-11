Nová předpověď počasí: Kdy přestane sněžit?

Nové sněžení meteorologové očekávají ve středu po poledni a trvat by mělo do čtvrtečních 03:00. Očekává se na území šesti krajů. Do čtvrtečního rána bude situace v Čechách pravděpodobně podobná, navíc se ojediněle může vyskytnout také mrznoucí déšť s tvorbou slabé ledovky, doplnil ČHMÚ.

Ve čtvrtek ráno se při vyjasnění bude na mokrých silnicích a chodnících tvořit náledí a zmrazky. Sněžení by ale mělo ustat a nový sníh by se už objevit neměl.

V pátek bude pouze zataženo až oblačno a ojediněle se objeví déšť nebo mrholení či mlhy. Nejnižší noční teploty sice klesnou až na -1 °C, sněhu se ale opět nedočkáme.

Stejně tak o víkendu, kdy Nejnižší noční teploty klesnou až na 3 °C, nejvyšší denní teploty naopak porostou až na 14 °C.