Počasí: Česko zažilo tropický den, teplotní rekordy ale odolaly

Teploty v Česku se odpoledne pohybovaly nejčastěji mezi 27 a 31 stupni Celsia. Mírně vyšší byly v Čechách než na Moravě a ve Slezsku, rozdíly ale byly velmi malé. Nad tropickou třicítku se teploty nedostaly pouze v Karlovarském a Zlínském kraji.

Kromě Neumětel a Průhonic naměřili meteorologové přes 31 stupňů také v Tuhani na Mělnicku, v Plzni-Bolevci a v Radovesnici na Kolínsku. V těchto třech lokalitách se teploměr zastavil shodně na hodnotě 31,4 stupně Celsia.

Teplé počasí s maximy kolem 30 stupňů by mělo pokračovat i o víkendu. V neděli by na jižní Moravě mohlo být podle předpovědi ČHMÚ až 32 stupňů Celsia. Pondělí ale přinese do Česka oblačnost a místy déšť.