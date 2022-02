Situace po vichřici se uklidňuje. Mírné počasí ale v Česku nevydrží dlouho

Vítr ve čtvrtek přes den připravil o dodávky proudu v jeden okamžik přes 300.000 odběratelů. Dnes ráno bylo bez elektřiny kolem 12.000 domácností. Větrná bude v Česku také dnešní noc a sobota. Vítr už by ale podle meteorologů neměl mít takovou sílu jako ve čtvrtek.

Společnost ČEZ Distribuce měla dnes kolem poledne bez dodávek proudu zhruba 5500 odběratelů, řekla ČTK mluvčí firmy Soňa Holingerová. Nenaplnil se tak předpoklad z rána, že by dodávky mohly být plně obnoveny už dnes dopoledne.

Nejvíce odříznutých zákazníků firma evidovala v Karlovarském kraji, kde bylo v poledne bez proudu na 1500 odběratelů. Kolem tisícovky domácností míst bez elektřiny bylo ve středních Čechách. V ostatních krajích to byly nanejvýš stovky zákazníků.

Distributor EG.D ze skupiny E.ON měl kolem poledne bez proudu kolem 3500 zákazníků. Nejvíce jich bylo podle mluvčího firmy Romana Šperňáka v regionu na pomezí Jihočeského kraje a Vysočiny. Na Blanensku v okolí Velkých Opatovic se navíc objevila nová porucha na vedení, kterou způsobil čtvrteční vítr.

Silný vítr hrozí na většině území podle meteorologů také od dnešního do sobotního večera. "Ve srovnání se čtvrtkem by měl být vítr o něco slabší," uvedl dnes ráno na facebooku Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Tlaková níže Eunice podle jeho odhadu přinese do nížin nárazy větru o rychlosti 50 až 90 kilometrů v hodině, na horách i kolem 110 kilometrů v hodině.

Vítr poničil Lesům ČR asi 150.000 m3 dřeva, jde o běžnou škodu

Čtvrteční silný vítr poničil v lesích spravovaných státním podnikem Lesy České republiky (LČR) v celé zemi podle předběžných odhadů asi 150.000 metrů krychlových dřeva. "Škody nejsou plošné, v tomto ročním období nejde o nic mimořádného," řekla dnes ČTK mluvčí LČR Eva Jouklová. Podnik spravuje téměř polovinu lesů v zemi. Návštěvníkům lesů lesníci doporučují obezřetnost, a to i vzhledem k předpovědi meteorologů, podle které bude větrné počasí pokračovat i o víkendu.

Větrem poničené dřevo představuje přibližně 1,5 procenta z letos plánované těžby Lesů ČR ve výši 10,2 milionu metrů krychlových. Představuje to asi 150.000 stromů. "Vítr vyvrátil, nalomil nebo zlomil jednotlivé stromy, a to ve všech regionech. Škody budeme moci upřesnit během následujících dní," uvedla mluvčí.

Vichřice v lesích KRNAP větší škody nezpůsobila, poničila do 5000 m3 dřeva

Vichřice doprovázená silným deštěm, která se přes Královéhradecký kraj přehnala ve čtvrtek, v Krkonoších na lesních porostech větší škody nenapáchala. Podle dosavadních zjištění silný vítr na území Krkonošského národního parku (KRNAP) poničil odhadem méně než 5000 metrů krychlových dřeva. Na území národního parku jde spíše o jednotlivé stromy či malá ložiska. ČTK to dnes řekl mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný. Při pohybu v lesích by si lidé měli přesto dávat pozor na padající větve či části stromů.

"Zásadní škody vichřice nezpůsobila. Co zatím víme, tak jde většinou o jednotlivosti, možná zlomy ve vrcholových partiích stromů. V Krkonoších čtvrteční vichřice nebyla výjimečná. Odhadujeme, že vítr na území KRNAP poničil řádově nižší jednotky tisíců kubíků dřeva," řekl ČTK Drahný.

Podle něj jsou stromy zasažené čtvrteční vichřicí rozprostřeny po celé ploše hor, což není nic neobvyklého. Horší by bylo, kdyby se škody soustředily v jedné lokalitě.