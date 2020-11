Vánoce možná bez sněhu, na Silvestra obrat. Předpověď počasí do konce roku

Tento týden se budou denní teploty pohybovat v průměru kolem 10 stupňů. Výrazněji se ochladí o víkendu, kdy rtuť na teploměru klesne až na 3 stupně

Na podobných hodnotách se udrží i příští týden, ukazuje dlouhodobá předpověď serveru AccuWeather. Teploty vyrostou na zhruba 6 stupňů, kde se udrží do konce listopadu.

S příchodem prosince k zásadnímu teplotnímu skoku nedojde. Teploty v průběhu prvního týdne vyrostou až na 7 stupňů a sněžení bude prozatím výsadou pouze vyšších poloh.

Podobně tomu bude i v druhém prosincovém týdnu, kdy dojde k výraznějšímu ochlazení a denní teploty se propadnou až na 1 stupeň. Noční teploty pak klesnou až na -5, zatímco dosud se udrží kolem nuly.

Od poloviny prosince se mírně oteplí. Denní průměrné teploty opět vyrostou, na zhruba 4 stupně. Zde se udrží až do Vánoc.

Krátce po nich by mělo Česko zasáhnout výraznější sněžení. To by se při podobných teplotách mělo v Česku udržet až do prosince, výrazně však začnou klesat teploty v noci.

V závěru roku klesnou až na 8 stupňů pod nulou a mrazy doplní pokračující sněžení, které se začne lámat s příchodem nového roku.