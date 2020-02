Bouře Sabine udeřila v Česku: Nejezdí vlaky, zlámané stromy, lidé bez proudu

Společnost Trilex zastavila preventivně na trati z Liberce přes Žitavu do Varnsdorfu provoz vlaků a zajistila náhradní autobusovou dopravu. Energetici k 06:00 v kraji evidovali jednu poruchu na vedení vysokého napětí, v Kryštofově Údolí u Liberce. "Bez proudu bylo asi 300 domácností," doplnila mluvčí ČEZ Soňa Holingerová.

Liberecký kraj kvůli orkánu doporučil rodičům nechat raději děti doma. "Provoz škol bude v omezeném režimu zajištěn, absence bude omluvena," řekl ČTK hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj). Meteorologové dnes očekávají vítr až 110 kilometrů v hodině, na horách může dosáhnout až 145 kilometrů.

Hasiči v Ústeckém kraji měli od dnešních 4:00 už téměř 30 výjezdů k popadaným stromům, nejčastěji na Lounsku a Chomutovsku. Podle hasičů z operačního střediska ale přichází nejsilnější vlna větru nyní, dají se tedy očekávat další komplikace, řekli jejich zástupci ČTK po 7:00.

"Ohledně popadaných stromů, to začínalo zhruba kolem čtvrté hodiny ranní, je teď největší nápor," uvedl operační důstojník. K devíti stromům, většinou spadaným na silnice nižších tříd, vyjely jednotky do okresu Louny, k dalším osmi na Chomutovsko. Šest spadlých stromů odklízeli hasiči také na Děčínsku, tři v Ústí nad Labem a další také na Mostecku a Litoměřicku.

Hasiči se museli vypořádat i se stromy či větvemi, které spadly na dráty elektrického vedení. Podle Soni Holingerové, mluvčí skupiny ČEZ, momentálně společnost eviduje pět poruch na vedení vysokého napětí v kraji. "Příčinou poruch je pád stromů a větví do vedení následkem silného větru," uvedla Holingerová.

Hasiči ve Středočeském kraji vyjížděli v noci k více než stovce událostí v souvislosti se silným větrem. Od 6:00 do 7:00 řeší dalších 110 událostí, jen o čtyři méně než za celou noc. Odstraňují především popadané stromy, uvedli na twitteru. Ve Středočeském kraji řeší energetici společnosti ČEZ nejvíce poruch v celé republice, bez elektřiny je zde na 37.000 domácností, oznámila Holingerová. V regionu je 39 poruch na vedení vysokého napětí.

Situace za poslední hodinu: Evidujeme 110 nových událostí. Ve 105 případech jde o popadané stromy nebo zajištění uvolněných částí střech nebo pergol. Největší nárůst je na Příbramsku, Benešovsku, Praze-východ a Praze-západ.#vitr#Sabine — HZS ScK (@HZS_ScK) February 10, 2020

Podle hasičů je po 7:00 nejhorší situace Příbramsku, Benešovsku a v okresech Praha-východ a Praha-západ. "Ve 105 případech jde o popadané stromy nebo zajištění uvolněných částí střech nebo pergol," uvedli hasiči.

V Kladně v Doberské ulici nyní hasiči zasahují u střechy, kterou silný vítr posunul. "Ujela celá střecha, je nakloněná na chodník. Jede nám tam speciální kontejner s výdřevou a statik. Je uzavřený chodník," řekla ČTK mluvčí hasičů Tereza Fliegerová.

Energetici mají nejvíce poruch na Kladensku, Příbramsku, Benešovsku a Rakovnicku. "V terénu máme stovky pracovníků poruchových čet, kteří se snaží obnovit dodávky elektřiny co nejdříve. Pomáhá jim i těžká technika, motorové pily, auta s plošinou, která usnadňují opravy vedení i prořezávání větví ve výškách. Příčinou poruch je pád stromů a větví do vedení následkem silného větru," řekla Holingerová.

Silný vítr komplikuje v kraji dopravu. Nejezdí některé příměstské autobusy, zastavený je kvůli překážce na trati například také provoz vlaků mezi Hostivicí a Rudnou u Prahy, vyplývá z informací na webu Pražské integrované dopravy.

Některá města preventivně uzavřela místa, kde jsou vzrostlé stromy a hrozí jejich pád. Například Mladá Boleslav prostřednictvím městské policie uzavřela park Štěpánka, les v lokalitě Na Radouči a městské hřbitovy. "Vedení města doporučuje obyvatelům, aby, pokud nemusí, nevycházeli v pondělí mezi 5. a 10. hodinou dopolední ven," uvedlo město na svém webu.

Také Kladno uzavírá městské hřbitovy, nedoporučuje vcházet do lesů. "Z preventivních důvodů byl uzavřen i zimní stadion," sdělila ČTK mluvčí kladenské radnice Lucie Steinerová. Střecha stadionu není v dobrém technickém stavu, příští rok začne její rekonstrukce. V Čelákovicích u Prahy zůstane dnes zavřený hřbitov a dětská hřiště.

Tísňová linka hasičů ve Středočeském kraji byla v noci místy zahlcená, některé události tak vyřizovalo operační středisko hasičů i v Jihomoravském kraji. "Funguje to tak standardně, když je linka zahlcená, telefonáty takzvaně přepadávají do jiných krajů. Linka v Jihomoravském kraji tak přijímala některé události ze Středočeského kraje," uvedl mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška. To ale neznamená, že hasiči z jihu Moravy vyjížděli do Středočeského kraje, události operační středisko vyřizovalo a postupovalo zpět.

Hasiči v Plzeňském kraji v noci na dnešek už vyjížděli v souvislosti se silným větrem od půlnoci do 7:00 ke 124 zásahům. Nejčastěji likvidovali popadané stromy. Podle mluvčího krajských hasičů Petra Poncara se události obešly bez zranění. Bez proudu je v kraji na 12.000 odběrných míst, uvedla mluvčí firmy ČEZ Soňa Holingerová.

První výjezdy k popadaným stromům měli hasiči už v neděli po 20:00. Od půlnoci začali vyjíždět k zásahům kvůli větru častěji. Nejvíce popadaných stromů likvidovali na Klatovsku, Domažlicku a jižním Plzeňsku, v menší míře na Tachovsku a Rokycansku. "Jde o spadané stromy do komunikací a na dráty telefonního či elektrického vedení. Šest menších požárů způsobených výbojem ze spadlých drátů. Také jsme již odstraňovali padlé sloupy telefonního vedení, naháněli po ulici utržený fóliovník či odstraňovali spadlou lampu veřejného osvětlení z komunikace. Jednou narazilo vozidlo do spadlého stromu," vyjmenoval mluvčí. Události rychle přibývají.

Energetici evidují v Plzeňském kraji 15 poruch na vedení vysokého napětí. Bez elektřiny je podle Holingerové asi 12.000 odběrných míst. V celém Česku je 43 poruch na vedení vysokého napětí a 34.000 odběrných míst bez elektřiny.

Podle informací Správy železnic je momentálně v kraji mimo provoz několik tratí. Z bezpečnostních důvodů, kvůli poškození trakčního vedení nebo kvůli pádu stromů byl zastaven provoz v Plzni mezi hlavním nádražím a zastávkou Plzeň Valcha, mezi Chlumčany a Přešticemi, z Klatov do Železné Rudy - Alžbětína, z Klatovy do Horažďovic, z Klatov do Domažlic a trať mezi Nezvěsticemi a Příkosicemi.

V Karlovarském kraji byl v noci na dnešek kvůli větru přerušen provoz na některých regionálních tratích. Nejedou také mezinárodní vlaky do Německa, kde byl kvůli bouři provoz na železnicích zastaven už v neděli večer. K popadaným stromům vyjížděli hasiči už v noci, vítr ale dnes před 06:00 v kraji zesílil a výjezdů přibývá, řekl ráno ČTK mluvčí krajských hasičů Jiří Markusek. Po 7:00 se ale vítr v kraji uklidnil.

"V noci jsme vyjížděli ke 14 událostem. Šlo hlavně o popadané stromy," uvedl Markusek. Nejprudší vítr dorazil do kraje před 6:00. Od té doby začali vyjíždět k jedné události za druhou. Výjezdy nejprve mířily na Ašsko a postupně se, jak se bouře přesouvala nad krajem, objevovaly nové problémy na Sokolovsku a Karlovarsku.

Silný vítr ráno doprovázela například v Sokolově i bouřka a intenzivní déšť. Podle Jany Stacke z plzeňské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu byl ráno nejsilnější vítr v Karlovarském kraji na Klínovci, a to 133 km/h, v nízkých polohách foukalo například v Aši rychlostí 100 km/h, na karlovarském letišti vál vítr rychlostí 90 km/h.

Už v noci podle informací náměstka hejtmana Martina Hurajčíka (ANO) Karlovarský kraj preventivně zastavil provoz na trati Mariánské Lázně - Bečov - Karlovy Vary. Provoz byl podle webu Českých drah zastaven i na trati Vojtanov - Bad Brambach, nepojedou i vlaky z Chebu na Norimberk a z Aše do Hofu.

Karlovarský kraj už s předstihem vyzval ředitele škol v kraji, aby akceptovali případné absence dojíždějících žáků, kteří se od školy kvůli dopravním problémům nedostanou. Někteří žáci tak dnes do škol nedorazili.

Kvůli silnému větru odstraňují dnes hasiči v Jihočeském kraji od ranních hodin popadané stromy na mnoha místech. V Libínském sedle na Prachaticku spadl strom na automobil, nikdo nebyl zraněn. Bez elektřiny zůstává 6000 domácností. Hasiči zatím evidují více než dvě desítky takzvaných vícečetných událostí, při nichž musejí najednou odstraňovat více stromů. Novináře o tom informovala jejich mluvčí Vendula Matějů. Nejvíce zásahů měli zatím na Prachaticku a Strakonicku.

Kvůli poruchám na vedení a popadaným stromům po ránu nejezdí v Jihočeském kraji vlaky na Písecku mezi Čimelicemi a Vráží a na Českobudějovicku mezi Křemží a Boršovem nad Vltavou. Další spoje mají podle Českých drah zpoždění.

Kvůli silnému větru je nyní na jihu Čech 6000 domácností bez elektřiny. ČTK to řekla za distribuční společnost E.ON Martina Slavíková. Energetici evidují 13 poruch na vedení vysokého napětí. Například ve Včelné a Roudném na Českobudějovicku je bez proudu 2000 domácností.

Hasiči v Pardubickém kraji museli v noci na dnešek do 6:00 zasahovat u 11 událostí způsobených silným větrem. Hlavně odklízeli stromy spadlé na silnice, které byly zcela neprůjezdné, uvedla mluvčí krajských hasičů Vendula Horáková. Poruchy na rozvodech elektřiny se zatím kraji vyhnuly.

Hasiči rozřezali zejména stromy přes silnici v Chocni na Orlickoústecku, Moravské Třebové - Boršově, Dolním Újezdu a Květné na Svitavsku nebo Žumberku na Chrudimsku. V Pomezí na Svitavsku strom spadl na železniční trať a vlak do něj lehce narazil. "Nikomu se nic nestalo a událost je beze škody," uvedla Horáková.

V Přelouči na Pardubicku hasiči museli strhnout uvolněné plechy z bytovky, které by mohly někoho ohrozit.

Hasiči v Pardubickém kraji zasahovali od nedělní 20 hodiny do pondělní 6 hodiny ranní celkem u 11 událostí v souvislosti s #vitr orkánem Sabine. https://t.co/Kr2mDibWNp pic.twitter.com/FUu3NGVVO6 — HZS Pardubický kraj (@HZS_Pardubice) February 10, 2020

Silný vítr, který dnes zasáhl Českou republiku, způsobuje v Olomouckém kraji zatím potíže jen na Jesenicku. Hasiči mají na kontě dosud dvě desítky výjezdů, ve většině případů jde o popadané stromy, řekl dnes ČTK mluvčí hasičů Zdeněk Hošák. Energetici zatím evidují v kraji jen pár poruch.

Podle mluvčího začali hasiči vyrážet do terénu mezi 03:00 a 04:00. "Všechny zásahy se týkají zatím stromů, v jednom případě šlo o zajištění střechy na Jesenicku," uvedl Hošák. Kvůli popadaným stromům a větvím byl ráno na Jesenicku zastaven provoz vlaků mezi stanicemi Vápenná - Lipová Lázně a Velká Kraš - Žulová.

Vítr již také v Olomouckém kraji zaměstnává hasiče, nárůst výjezdů evidujeme od zhruba 4 hodiny. V tuto chvíli je to více jak 30 situací. Drtivá většina Jesenicko a spadené stromy. pic.twitter.com/Pq5GT947mq — Hasiči Olomouc 🚒👨‍🚒🔥 (@hasici_olomouc) February 10, 2020

Hasiči měli kvůli silnému větru v Moravskoslezském kraji zatím 41 výjezdů. Ze dvou třetin šlo o zásahy kvůli popadaným stromům, dále vyjížděli kvůli uvolněným plechům či spadlým drátům. Události se obešly bez zranění. ČTK to řekl mluvčí moravskoslezských hasičů Petr Kůdela.

Zhruba po deseti výjezdech měli hasiči v okresech Bruntál, Frýdek-Místek, Nový Jičín a Opava. Na Karvinsku zasahovali dvakrát a na Ostravsku zatím kvůli událostem souvisejícím se silným větrem vyjíždět nemuseli.

Hasiči ve Zlínském kraji odstraňovali v noci na dnešek a dnes ráno stromy spadlé na komunikace. Od nedělních 21:35 do dnešních 05:40 vyjeli v regionu k 11 případům souvisejícím s odstraňováním následků silného větru. ČTK to řekl mluvčí krajských hasičů Roman Žemlička.

"Šlo pouze o odstraňování stromů a větví ze silniční komunikace. Pouze ve dvou případech spadl strom na nadzemní elektrické vedení," uvedl mluvčí.

Dopravu na silnici I/50 mezi Uherským Brodem a Bánovem na Uherskohradišťsku komplikuje nehoda nákladního automobilu s vlekem, který převrátil vítr. Dopravu řídí policisté, havárie tvoří překážku přes celou vozovku, uvedla na svých webových stránkách policie. Uzavřena je silnice II/150 z Branek do Valašského Meziříčí na Vsetínsku, kde spadl strom na nákladní vůz.

Společnost ČEZ eviduje podle jejího mluvčího Vladislava Sobola na Vsetínsku zhruba 700 odběratelů bez elektrického proudu. Omezení se týká obyvatel z okolí Poličné, Krásna nad Bečvou, které je části Valašského Meziříčí, a také Valašské Bystřice.

Podle předpovědi budou dnes nárazy větru v regionu dosahovat rychlosti 70 až 90 kilometrů v hodině. Silný vítr může způsobit komplikace, zejména v dopravě a v energetice.