Bouři Isaias na východě USA provázela tornáda, několik mrtvých

Informoval o tom server BBC. Podle americké televize CBS zahynulo nejméně šest osob. Dva lidi podle BBC bouře Isaias zabila už minulý týden v Karibiku, kde zasáhla Portoriko, Haiti a Dominikánskou republiku.

Bouři, která vyvolává tornáda a záplavové deště, provázel nad USA vichr o rychlosti až 100 kilometrů za hodinu. Dva lidé přišli o život, když tornádo v Severní Karolíně zasáhlo jejich obytné přívěsy. Kromě nich zabily spadlé stromy ve státech New York, Delaware a Maryland další tři osoby.

TORNADO DAMAGE IN DOYLESTOWN, PENNSYLVANIA



Video taken from #Doylestown Hospital in SE PA shows significant tornado damage, including overturned cars. #Isaias pic.twitter.com/hO1aSxp8Qr — Ben Ames (@BenAmesWx) August 4, 2020

V úterý bouře postupovala směrem na sever přes stát New York, kde vyvracela stromy, ničila domy a způsobila povodně a požáry. "Bouře ve městě poráží stromy a láme větve. Berte to vážně. Pokud nemusíte být venku, zůstaňte doma," vyzval na twitteru starosta města New York Bill de Blasio.

.@NYCMayor inspects storm damage in Astoria earlier this evening.



Call 311 to report downed trees and branches in your neighborhood. pic.twitter.com/YoehdcDbcC — NYC Mayor's Office (@NYCMayorsOffice) August 5, 2020

Trajektová a vlaková doprava byla přerušena, uzavřeny byly i některé nadzemní úseky metra.

Dnes se Isaias dostala nad jihovýchod Kanady, kam přinesla rovněž vydatné deště a silný vítr. Nad provincií Québec ale bouře dále zeslábla a podle amerického Národního střediska pro hurikány (NHC) by měla zaniknout dnes v noci či ve čtvrtek.