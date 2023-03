Silný vítr v Česku. Meteorologové vydali výstrahu pro dnešek a sobotu

Do roku 2025 by mělo v Česku fungovat 12 vodíkových čerpacích stanic a o pět let později jich bude 80. Na dobíjecí a plnící infrastrukturu má Česko připravených šest miliard korun a ve fázi schvalování je nyní 11 projektů vodíkových plniček. Během otevření první veřejné čerpací stanice společnosti Orlen Unipetrol v Praze na Barrandově to uvedl ministr dopravy Martin Kupka (ODS).