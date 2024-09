Výhled počasí na září: Experti očekávají zápis do historie. Kdy se ochladí?

Podle meteorologů má i v následujícím období do 29. září pokračovat trend nadprůměrně teplého počasí. Nejteplejší bude probíhající týden s průměrnou teplotou mezi 21 a 22 °C. Očekává se, že bude silně nadnormální a s odchylkou 7 °C zjevně i nejteplejší v historii měření.

"Maximální teploty budou často vystupovat nad tropických 30 °C (především uprostřed týdne, na jihu Moravy po většinu týdne), ty minimální zůstanou zase často v noci nad 15 °C," píše se ve výhledu.

I další tři týdny mají být spíše nadprůměrně teplé s teplotami o dva stupně nad normálem a maximy po většinu období stále nad 20 °C. Pozvolna se ale má ochlazovat. Celé období do 29. září bude teplotně nadnormální, konstatovali meteorologové.

"Trend delšího podnormálního srážkového období se ve druhé polovině tohoto týdne pravděpodobně vrátí k normálu, hned následující týden pak bude pravděpodobně srážkově bohatší s přesahem i do třetího předpovědního týdne. V teplém období by měly stále převažovat přeháňky, popř. bouřky. Poslední předpovědní týden se pak srážkové úhrny vrátí do normálu a celé období tak zůstane s velkou pravděpodobností srážkově normální," dodali.